Tjaša Gerdej je diplomirana dizajnerka in ustanoviteljica studia za notranjo opremo Varia design. Po končani diplomi na Fakulteti za dizajn v Ljubljani je svojo oblikovalsko pot začela v podjetju za organizacijo dogodkov. Svojo poklicno pot je nadaljevala v biroju za notranjo opremo, dokler se ni leta 2022 odločila za samostojno pot v svetu oblikovanja in odprla svoj studio.

Kdaj ste spoznali, da je poklic notranjega oblikovalca prava izbira? Vanjo kdaj podvomite?

Od nekdaj sem bila prepričana, da bom delala nekaj v povezavi z oblikovanjem, a menila sem, da v modni industriji oziroma s tekstilijami. Spogledovala sem se tudi z vizualnimi komunikacijami, se pravi z grafičnim dizajnom. Ključno je pretehtala želja, da bi svoje izdelke gledala v bolj realni obliki, zato sem se na koncu odločila za notranjo opremo. Občasno se zgodi, da podvomim v svojo odločitev, predvsem ko imam slab dan. A globoko v sebi se zavedam, da je prav to, kar delam, prava izbira zame.

Kaj je botrovalo odločitvi za odprtje lastnega studia za notranjo opremo? Je težko ločiti zasebno življenje od poslovnega, ko si sam svoj šef?

Pravijo, da ko odpreš svoj posel, postaneš svoj šef, imaš fleksibilen urnik in ti ni treba delati od devetih do petih. A žal ni tako. Delaš namreč štiriindvajset ur, sedem dni v tednu. Ta fleksibilen urnik in razpolaganje s svojim prostim časom, ki mi veliko pomeni, sta bila glavna za odločitev, da grem na svoje. Delam, ko mi odgovarja, pa naj bo to zjutraj ali zvečer, velika prednost pa je predvsem, da lahko ta urnik prilagajam svojim željam in potrebam. Na koncu delam več kot po začrtan delavniku, vendar mi ni odveč, saj z veseljem delam zase in za svoje stranke.

Kateri je vaš najljubši dosedanji projekt?

Ne bi mogla reči, da gre samo za en projekt, ker ima vsak od njih kakšen poseben element in je vsak po svoje poseben. Predvsem mi je v veselje oblikovati za otroke, saj se na njihovem obrazu vidi veselje in navdušenje ob pogledu nad mojo idejo, končni dizajn. Rada oblikujem tudi javne objekte, predvsem zaradi njihove večje obiskanosti, saj imam posledično večji odziv na svoje delo.

Se vaš osebni slog odraža v oblikovanih interjerjih? Kako se je spremenil skozi sodelovanje z različnimi strankami in njihovimi slogi?

Vsekakor se odraža. Menim, da je to do neke mere tudi prav, vendar moram prisluhniti, upoštevati želje in zahteve strank ter se prilagoditi njihovem slogu.

Pomembna se mi zdi tudi pot, po kateri stranka pride do mene in izkaže interes za sodelovanje. Moj glavni portfelj je instagram, kjer sta jasno izkazana moj slog in način dela. Če me oseba začuti in se najde v mojem delu, vem, da bo projekt, ki ga bova snovali skupaj, uspešen.

Kakšen je vaš pristop do stranke? Kako jo spoznate v tako kratkem času, kako se približate njenemu življenjskemu slogu in stilu opreme, ki ji je všeč?

Najpomembnejša v tem poslu je komunikacija in to, da se s stranko veliko pogovarjam. Spoznati moram njeno vsakodnevno rutino bivanja v prostoru; ali zajtrkuje za jedilno mizo, morda le stoje v kuhinji ali pa si zajtrk vzame s seboj … O njej želim izvedeti kar največ, saj ima vsaka svoje življenjske navade, ki se jim pri oblikovanju doma želim in moram kar najbolje približati. Stranko prosim, da mi navade tudi zapiše, saj mi predstavljajo zelo pomemben dejavnik pri zasnovi načrtovanja prostorov,v katerih bo živel in dihal s polnimi pljuči in zadovoljstvom.

Včasih ima stranka občutek, da me nadleguje, če me zasuje z informacijami in željami – pa seveda ni tako. Zaželeno je, da z menoj deli čim več podatkov, pa ne le z njenimi oziroma družinskimi navadami, temveč tudi s slogom in željami pri opremljanju svojega habitata.

Zakaj bi bodočim strankam, ki se lotevajo prenove doma, svetovali pomoč notranjega oblikovalca?

Večkrat se mi zgodi, da se potencialna stranka zanima za sodelovanje, vendar se ji zdi strošek previsok in se zato ne odloči za sodelovanje. Pozneje pa me pokliče in reče, da so začeli delati, pa gre vse narobe. In če lahko kako pomagam.

Sodelovanje z oblikovalcem priporočam predvsem zato, ker se s tem ukvarja profesionalno, najde enostavne rešitve, s čimer se privarčuje tako finančno kot časovno. Doma ne prenavljamo pogosto, zato se je tega treba lotiti načrtno. Seveda lahko vidimo slike na spletu in so nam ideje zelo všeč, vendar v praksi ni vedno tako. Oblikovalec ima več izkušenj, ve, kaj dobro deluje v prostoru. Na primer, če ima stranka majhne otroke, ji najverjetneje ne bom svetovala izbire steklene mize, če ima veliko hišnih ljubljenčkov, bova iskali temu primeren tekstil, in podobno. Gre za malenkosti, na katere mora oblikovalec opozoriti in poiskati alternativne rešitve.

Kako naj stranka izbere ustrezni studio?

Predvsem mora pogledati oblikovalčeve reference, če ji njegov način dela in slog sploh odgovarjata.

Z oblikovalcem, lastnikom biroja, se je treba pogovoriti in ugotoviti, ali razume želje in potrebe stranke, ali ji kot oseba odgovarja. V primeru, da kompatibilnosti ne začuti, lahko še zmeraj najde drugega oblikovalca, ki ji bo prisluhnil, razumel in uresničil njene zahteve. Gre za zelo intimen in dolgotrajen proces, saj lahko projekti trajajo več let, zagotovo pa traja vsaj eno leto, da se projekt v celoti zaključi.

Se kdaj zgodi, da stranko zavrnete?

Stranko zavrnem predvsem takrat, ko nimam časa, ko je moj urnik prenapolnjen. Velika večina oblikovalcev je namreč zasedena mesece vnaprej, tudi po pol leta. Se je pa tudi že zgodilo, da sem nekoga zavrnila zaradi občutka nekompatibilnosti. To sem mu tudi na tak način predstavila ter ga usmerila k oblikovalcu, ki se mi je v slogu zdel primernejši.

Za zdaj sem imela srečo in še vedno jo imam, da prihajajo do mene stranke, ki razumejo bistvo in način mojega dela, da poteka dobra komunikacija, predvsem pa spoštujejo osebne meje.

Kaj bi svetovala bodočim dizajnerjem? Kako naj sploh ugotovijo, ali je to pravi poklic zanje?

Mislim, da se z dejstvom soočiš po končanem študiju. Najprej se moraš ustrezno izobraziti, to je najpomembneje. Danes je res ogromno interjeristov, laikov, ljudi, ki jim je opremljanje všeč in se odločijo, da bodo svoje ideje tržili. Menim, da se trženje storitev brez ustrezne izobrazbe ne bi smelo dogajati, saj si ob študiju, z delom v birojih in tujini pridobiš izkušnje in profesionalen odnos do kompleksnih problemov, ki jih kot samouk ne zmoreš rešiti in s tem kvariš ugled poklicu.

Poznam veliko oblikovalcev, ki se ne ukvarjajo izključno z notranjo opremo, se pa specializirajo na določenih področjih, kot so steklo, produktno oblikovanje, fotografija interjerjev … Svetujem, naj ugotovijo predvsem skozi delovne izkušnje, ali jim delo odgovarja in je to prava smer zanje.

Opišite nam izbrani projekt. Kakšne so bile zahteve stranke in kako ste jih vnesli v proces oblikovanja?

Pri projektu MM gre za dvosobno stanovanje v ljubljanski novogradnji – Zeleni Šmartinki. Stranki sta bili mlajši par, ki si je želel čim več funkcionalnosti na majhni kvadraturi. Veliko časa smo posvetili izbiri kakovostnih materialov, predvsem pa nam je bilo pomembno, da stanovanje odraža njun značaj. Glede na to, da sta družabna in živahna, se to kaže tudi v izdelanem interjerju. Velik poudarek smo dali kuhinji, ki je bila v prvotni tlorisni zasnovi nefunkcionalna, zato smo jo razširili in obrnili. Želje po barskem sedenju v kuhinji zaradi majhnosti prostora nismo mogli uresničiti, zato smo to umestili v zastekljeno ložo in s tem uredili še zunanji del. Spalni del smo obogatili z barvno tapeto, ki ob vstopu v prostor pritegne pozornost. Želja strank je bila tudi delovni kotiček, tako smo del dnevne sobe namenili delovni postaji, kar se je izkazalo za odlično izpopolnjenost prostora. Vsekakor smo v stanovanju s prijetnim lesenim občutkom ustvarili mešanico umirjenega udobja in živahnosti.

Kako poteka oblikovanje takega stanovanja? Lahko na kratko opišete korake dela?

Najprej se sestanem s stranko in prisluhnem njenim željam. Sledi ogled objekta, če je ta že obstoječ oziroma zgrajen. V našem primeru ni bilo tako, zato smo se naslanjali na ustrezne tlorisne podloge, ki nam jih je posredoval graditelj. Osnova, na kateri gradiš interjer, je vsekakor tloris, ki je najpomembnejši del oblikovanja, in hkrati tudi osnova za uspešno izveden projekt.

Pri projektu je bilo zelo pomembno, da smo zelo dobro razčlenili funkcionalne dele prostora, hkrati pa smo se dogovorili še o slogu in osnovnih materialih. Želja stranke je bila tudi vključitev lesa. Projektu smo želeli dodati po meri oblikovan kos pohištva. Odločili smo se za oblikovana svetila (desno od televizorja), ki delujejo kot ambientalne svetilke, hkrati pa vpijajo zvok nad delovno postajo.

Po dobro zasnovanem tlorisu sem oblikovala 3D vizualizacijo. Ta je dala stranki prvi občutek novega doma in je bila osnova za oblikovanje projekta za izvedbo (PZI). Poiskali smo proizvajalce in se z njimi dogovorili za izdelavo pohištva ter manjša gradbena dela. Veliko dimenzijskih odstopanj smo reševali na objektu. To se dogaja pogosto, zato se ne moremo povsem zanašati na pridobljene podloge, pa naj gre za novogradnjo ali obstoječ objekt. Ključnega pomena so dobri izvajalci, ki ti pomagajo odpraviti napake na mestu samem. Na koncu smo izbrali še kosovno pohištvo.

Kakšna je vaša prihodnost, boste studio razširili?

Najbolj od vsega si želim, da bi še naprej imela tako super stranke, se z njimi odlično razumela in si ne nalagala preveč dela. To je moj največji cilj. Bolj kot širitve studia si želim širiti svoje znanje o trajnostnih materialih, oblikovati pohištvene elemente, ki bodo ljudem ostali uporabni dalj časa. Menim namreč, da je to ključni del trajnosti, ki jo s hitro rastočo industrijo pozabljamo. Raje kot nenehno menjavanje kosov pohištva vlagajmo v dobre materiale, ki bodo služili daljše obdobje.