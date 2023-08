Investitor je želel manjšo hišo s tlorisnim gabaritom 70 m² neto površine, pritličje in nadstropje v velikosti skupaj 140 m². Želel je prostorno dnevno sobo s kuhinjo in jedilnico ter dodaten večnamenski prostor, ki bi služil kot pisarna, delovni kotiček ali telovadnica. Zamislil si je nadstrešek za avtomobile in manjši skladiščni prostor za kolesa ter smučarsko opremo zunaj glavnega objekta. Arhitekt Jan Pintar je pri zasnovi hiše izhajal iz želje po ustvarjanju dialoga med lokalnim kontekstom in sodobnim duhom časa: »Navdih sem črpal iz tradicionalne arhitekture, vendar sem hkrati vnesel inovativne elemente, ki se prepletajo s sodobnim kontekstom. Videz preprostosti zahteva temeljit premislek in arhitekturno spretnost. Vedno imam uporabnika v ospredju svojih načrtov. Prostor ima močan vpliv na nas, četudi se tega premalo zavedamo. Naš odnos do prostora se odvija na nezavedni ravni, a vsak prostor vpliva na naše počutje.«

Pri iskanju ravnovesja med jasno, izčiščeno arhitekturo in prijetnim bivanjem je arhitekt stavil na premišljeno zasnovane arhitekturne elemente: »Moj cilj je združiti prepoznavnost kulturnega, krajevnega in časovnega konteksta z željami investitorja. Prizadevam si doseči več z manjšimi, a bistvenimi detajli. V današnjem tehnološko naprednem svetu ne smemo pozabiti na našo povezanost z naravo in s preteklostjo. Les, kamen, ogenj, rastline so del našega prvinskega spomina na 'domače', zato se trudim vzpostaviti harmonijo med sodobnostjo in naravo ter zagotoviti zdravo bivalno okolje.«

Hiša s svojo lego izkorišča prednosti bližine gozda in vinograda, z domišljeno orientacijo pa tudi naravno svetlobo ter poglede: »Orientacija, lega in razgledi so ključnega pomena. Prvič, orientacija vpliva na naravno osvetlitev, ogrevanje ter hlajenje prostorov, kar se odraža v toplotnih dobitkih in izgubah. Drugič, lega vpliva na oddaljenost od sosednjih objektov, prometnih poti, hrupa in onesnaženja, poleg tega zagotavlja tudi zasebnost. Tretjič, pomembno je načrtovati odprtine proti naravnemu okolju in panoramskim razgledom, saj te ustvarjajo pozitivno vzdušje.«

Pločevinasta streha ima kar nekaj prednosti. Nizko težo, trajnost, minimalno potrebo po vzdrževanju, preprostost montaže in zanimivo teksturo, ki se spreminja glede na svetlobne pogoje in ustvarja dinamično podobo. Streha se prevesi v fasado zgornjega nadstropja. Arhitekt je s tem ustvaril vizualno kohezivnost: »Hiši daje značaj in hkrati izpostavlja ločitev med različnimi programskimi etažami. Ustvarja vtis kompaktnosti in lebdečega videza. V pritličju je klasična svetlejša fasada z večjim številom okenskih odprtin, ki segajo od tal do stropa, medtem ko je preostali del fasade temnejši in prav tako enoten.«

Prehajanje med prostori v hiši teče naravno in neovirano: »Tako ustvarjamo optimizirano in poenostavljeno izkušnjo bivanja. Hišo lahko razumemo tudi kot prefinjen aparat za bivanje, ki zagotavlja prijetno in prilagojeno okolje,« pravi Jan Pintar.

Povezanost med hišo in vrtom je subtilno oblikovana z uporabo okenskih odprtin, ki se raztezajo od tal do stropa, in z utopljenimi okenskimi okvirji. Vizualna ločnica med zunanjim in notranjim okoljem je mehka in pretočna. Pogled na naravno okolico na drugi strani hiše se razpre že ob vhodu in se nadaljuje prek steklenih vrat kuhinje oziroma dnevnega bivalnega prostora in prek steklene stene fasade seže do gozda.

Oblikovanje notranje opreme je enako pomembno kot arhitekturna zasnova, delovati morata skladno. Arhitektov cilj je bila preprosta eleganca, ki bo odsevala trajnost in se ne bo podrejala trenutnim modnim trendom: »Namesto intenzivnih barv sem izbral naravne teksture in materiale, kot so lesene obloge, svetel kamen za kuhinjske površine ter terakota za tlak. Vključil sem rastline, ki ne le povezujejo notranjost z zunanjo naravo, temveč tudi izboljšujejo mikroklimo prostora.«

Naravni materiali in premišljeno izbrane teksture ustvarjajo zadržane vizualne kontraste, ki so odlična podlaga za vse tiste detajle, ki jih bo v prihodnosti v hišo prineslo življenje.