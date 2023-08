Štiri dni po strmoglavljenju zasebnega letala v sredo zvečer v regiji Tver severno od Moskve so ruski preiskovalci s pomočjo analize DNK potrdili identiteto žrtev, ki so jih našli v razbitinah. Ugotovili so, da je v nesreči letala, ki je bilo na poti v Sankt Peterburg, izgubilo življenje vseh sedem ljudi, ki so bili na seznamu potnikov, med njimi tudi Jevgenij Prigožin, ter vsi trije člani posadke. Svetlana Petrenko, tiskovna predstavnica preiskovalnega odbora, pa ni sporočila ničesar v zvezi z mogočim vzrokom letalske nesreče, čeprav so preiskovalci že v petek našli črni skrinjici.

Wagner bo živel v Belorusiji

Predsednik Vladimir Putin je minuli četrtek izrekel sožalje svojcem preminulih in za Prigožina dejal, da je bil »nadarjen poslovnež« in »človek s težko usodo, ki je storil velike napake«. Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, pa je na vprašanje novinarjev, ali se bo Putin udeležil pogreba Prigožina, dejal, da tega ne ve, vendar pa je predsednikov koledar že zapolnjen. Glede prihodnosti najemniške vojske Wagner je Peskov ocenil, da nima nikakršne pravne podlage za obstoj, vendar pa je veliko prispevala k uspehom »specialne vojaške operacije v Ukrajini«. Medtem je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko napovedal, da bodo, tako kot so načrtovali, tisoče Wagnerjevih plačancev v nekaj dneh namestili v Belorusiji. »Wagner je živel, Wagner živi in Wagner bo živel v Belorusiji,« je po navedbah beloruske tiskovne agencije dejal Lukašenko, ki je tudi izjavil, da je pred nevarnostjo posvaril tako Prigožina kot njegovega namestnika Utkina, vendar pa je zanikal, da bi bil Putin vpleten v njuno smrt. Takšna ugibanja so že pred tem grobo zavrnili tudi v Kremlju in jih označili za lažnive špekulacije Zahoda in Ukrajine.

Grožnje zaradi na Finskem aretiranega poveljnika

Putin je v petek podpisal dekret, ki zahteva, da morajo tudi vojaki zasebnih ruskih paravojaških skupin, kot je Wagner, zapriseči zvestobo ruski državi ter se zaobljubiti, da bodo dosledno izpolnjevali ukaze nadrejenih, tako kot so doslej to morali storiti vojaki redne ruske vojske. Mislišče Institute for the Study od War (ISW) s sedežem v Washingtonu pa je včeraj poročalo, da naj bi skrajno desno usmerjene ruske paravojaške enote grozile z neizpolnjevanjem ukazov v vojni v Ukrajini, ker so na Finskem pred časom aretirali enega njenih voditeljev. Kremelj bi po njihovem prepričanju moral doseči, da bi mu Finska dovolila vrnitev v Rusijo, je zahtevala paravojaška skupina Rusič, ki je na omrežju telegram zapisala: »Če neka država ne ščiti svojih državljanov, zakaj naj bi potem državljani ščitili to državo?«

Jan Petrovski, 36-letni poveljnik paravojaške skupine Rusič, ki je tesno sodelovala tudi z Wagnerjem, je bil zaradi kršitev glede dovoljenja za bivanje na Finskem aretiran že julija, po navedbah paravojaške milice pa naj bi ga v zaporu zaslišali tudi uslužbenci ukrajinske tajne službe. Aretirani je osumljen, da naj bi v letih 2014 in 2015 zagrešil več zločinov v bojih v vzhodni Ukrajini. V Kijevu zato zahtevajo njegovo izročitev, okrožno sodišče v mestu Vantaa severno od Helsinkov pa je v petek podaljšalo njegov pripor. Šele tedaj naj bi se z njegovim priporom začelo ukvarjati tudi rusko veleposlaništvo v Helsinkih.