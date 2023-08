Ker ima vsaka rastlina svoj življenjski ritem in v nekem določenem obdobju vsebuje največ koristnih snovi za naše zdravje, je nesmiselno odlašati s pobiranjem. Kajti nič ne bomo pridobili, če bomo rastlino pustili dalj časa v zemlji.

Pobiranje čebule in česna

Čebulo izpulimo in damo sušiti, ko poleže približno 30 odstotkov listja. Pri česnu smo pozorni na spodnje liste. Ko se jih posuši od tri do pet oziroma ko so se stroki dobro izbočili iz šalotke in postali lepo vidni, je čas, da jih pripravimo za skladiščenje. Tudi rdečo peso pulimo pri debelini korenov 10–15 cm, če govorimo o okroglih korenih, podolgovate korene pa, ko so zgoraj debeli 7–10 cm. Morda boste morali pridelek populiti večkrat, saj rastline pogosto ne rastejo enakomerno. Vendar se splača, saj boste tako dobili plodove, ki vsebujejo kakovostna hranila. Tudi podzemno kolerabo in predvsem nadzemno pulimo in shranimo pri debelini 10 do največ 15 cm. Vedno pa se lahko tudi zgodi, da določene korenovke po daljšem sušnem obdobju začnejo novo rast. Mednje sodita krompir in korenje. Prav slednje lahko požene koreninice, ob močnem in daljšem deževju lahko tudi hitro popoka.

Kje lahko hranimo vrtnine

Kje bomo shranili vrtnino, je odvisno od njene vrste. Vsaka zahteva svoje optimalne pogoje za zdravo shranjevanje. Tako korenovke potrebujejo vlažen zrak in najbolje jih je hraniti v pesku, žagovini ali celo v posušenem, zdrobljenem listju. Suhe kleti so primerne le za kratkoročno skladiščenje. Pozorni bodimo, da se koreni med seboj ne dotikajo. Višina zabojčka, posode ne sme biti prevelika, da teža zgornjih korenov ne tlači in poškoduje spodnjih. Hkrati bodimo pozorni, da v istem prostoru ne hranimo sadja in cvetja. Prav tako ne buč. Vse to namreč skrajšuje čas skladiščenja korenovk. Temperatura je lahko blizu ničle, nekje od 0,5–5 stopinj Celzija.

Čebulnice hranimo na povsem suhem zraku, najbolje obešene v mrežastih vrečah ali pa jih z listi spletemo v kite. Tudi njim ustreza temperatura od 0–5 stopinj Celzija. V primeru, da nam čebule zmrznejo, nič hudega; pustimo jih pri miru, ne premikamo jih, da jih ne poškodujemo. Če se bo to zgodilo večkrat, se bodo seveda zbudile in začele poganjati. Buče hranimo v suhem prostoru v popolni temi in pri temperaturah okoli 10 stopinj Celzija.

Sušenje zelenjave za prigrizke

Načinov shranjevanja pridelkov je veliko. Praktično vsak gospodinjec stavi na svoj preverjeni recept. Tako domače vrtnine in zelišča sušimo za prigrizke, vlagamo v olje, pripravimo za jušno zelenjavo, za mletje v prah. S sušenjem prihranimo prostor za skladiščenje, saj tudi suho zelenjavo meljemo v prah, da je več kilogramov spremenimo v koncentrat malega kozarčka. Vedno pri roki je lahko mešanica jušne zelenjave, ki jo sestavimo iz korenja, peteršilja, pora, čebule, česna, pastinaka, rdeče in zelene paprike, zelene z gomoljem, luštrekom, vedno pa lahko dodamo še kaj. Vso zelenjavo narežemo na tenke kolobarje, rezinice, da nastane čips, saj se tako hitreje posuši.

Tudi posušeni paradižniki so lahko kulinarična specialiteta. Za sušenje se priporoča predvsem drobne paradižnike, kot so češnjevci ali v obliki hruškic. Plodove razpolovimo, izločimo seme in sok, ki ga lahko shranimo in kasneje uporabimo za paradižnikovo juho, ki je prava antioksidantna bomba. Polovice paradižnika nato zložimo s prerezano stranjo navzgor na pladnje, med sušenjem pa stalno preverjamo suhost, saj se sušijo različno hitro.

Posušena listna zelenjava

Pri blitvi, špinači, zelju, ohrovtu, radiču in še kakšna zelena zelenjava bi se našla, posušimo posebej liste in posebej stebla. Posamezne dele pa nato uporabimo za čaj kar v taki obliki, malo zmečkamo ali pa kar zmeljemo v prah ter dodajamo hrani tik pred zaužitjem. Taka zelenjava ima res veliko klorofila, vse vitamine kot sveže vrtnine in tudi minerale, da ne govorimo o praktičnosti pri logistiki in skladiščenju. Ker pa se ta zelenjava – že zaradi različnih debelin, suši neenakomerno, je priporočljivo sušiti posamezne vrtnine. Šele po sušenju zmešamo sestavine med seboj.