V Avstriji obilnejše padavine danes napovedujejo predvsem za dežele Predarlska, Tirolska, Solnograška in Koroška, kjer ponekod že dežuje. Meteorološki urad GeoSphere Austria svari pred možnostjo plazov in poplav.

Na Tirolskem neurje že povzroča težave. Zaradi zemeljskega plazu so morali zapreti železniško povezavo z Brennerjem na meji z Italijo, ki bo zaprta predvidoma do večera. V dolini Ötztal je potok že prestopil bregove zaradi česar je zaprta tamkajšnja regionalna cesta. Pričakujejo, da bodo kmalu začeli poplavljati tudi nekateri drugi potoki in hudourniki.

Glede na napovedi bo dež v večjem delu države vztrajal do torka. Padlo pa bi lahko od 60 do 100 milimetrov padavin, ponekod tudi od 150 do 200 milimetrov, predvsem na osrednjem delu Alp. Na avstrijskem Štajerskem in Gradiščanskem pričakujejo občasne močne nalive in nevihte.

V Lombardiji zaradi neurij rdeče opozorilo, v Liguriji hudi nalivi

Italijansko pokrajino Ligurija je sinoči zajelo neurje z močnim nalivom. V Genovi je v le eni uri padlo 80 milimetrov dežja, danes piše italijanski časnik La Repubblica na svoji spletni strani. V deželi Lombardija zaradi neurij danes velja rdeče opozorilo, v več deželah na severu Italije, tudi Furlaniji - Julijski krajini, pa oranžno.

V Genovi je bilo zaradi naliva zaprtih več postaj podzemne železnice in podhodov, poročali so tudi o izpadih oskrbe z električno energijo. Moten je bil tudi železniški promet na progi med Genovo in Torinom, kjer se je ustavilo več vlakov.

O poplavljenih ulicah so poročali tudi iz mesta Rapallo, kjer je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa padlo 65 milimetrov dežja. Oblino deževje je v nedeljo pozno popoldne zajelo tudi Milano, od koder ne poročajo o večji škodi.

V Lombardiji sicer danes velja rdeče opozorilo zaradi neurij, v Liguriji, pokrajini Bolzano, večjih delih Piemonta, delu Toskane in Benečije (Veneta) ter v Furlaniji - Julijski krajini pa oranžno.

V delih Toskane so zato danes zaprti parki, pa tudi šole in nekateri vrtci. V mestu Carrara so zaprti tudi športni centri in pokopališča, še poroča Ansa.