Janez in Jože sta najlepši par

Bralci se gotovo spomnite Jožeta Podgorška. V času zadnje Janševe vlade je bil kmetijski minister, ko je nasledil proslulo Aleksandro Pivec, iz zadnjega predvolilnega časa pa se ga spomnimo, kako je na plakatih stranke Nova Slovenija paradiral v beli srajci skupaj s še štirimi ministrskimi kolegi. No, še prej je, spomnimo, za to, da je postal državni sekretar pri tedanji ministrici Pivčevi, vstopil v stranko DeSUS. Ta vikend pa so ga pozorni bralci naše rubrike opazili na radgonskem sejmu Agra, kjer se je dal izvoliti na položaj predsednika Foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS (na fotografiji). Seveda ni mogel, da se v družbi predsednika SDS, večnega in nezamenljivega Janeza Janše, ne bi še malo sprehodil po sejmu in se razkazal v novi funkciji.