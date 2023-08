Nekaj pred pol deveto uro včeraj zvečer se je na regionalni cesti pri Britofu pripetila huda prometna nesreča avtomobila in motorja. Voznik avta je vozil iz smeri Kranja, pri zavijanju levo na dovozno pot pa je motoristu, ki je iz nasprotne smeri pripeljal pravilno, izsilil prednost. Voznik motorja in sopotnik sta zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla, so potrdili v Policijski upravi Kranj. Poškodovan je bil tudi voznik avta.

Po navedbah policije sta bila na kraju tudi preiskovalna sodnica in dražvni tožilec. Policisti so opravili ogled kraja nesreče, še naprej pa zbirajo informacije o okoliščinah nesreče. Proti vozniku avta vodijo postopek zoper varnost javnega prometa.