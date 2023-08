V letošnji sezoni aktualni državni prvaki Olimpija ne bodo imeli zgolj enega derbija, temveč dva. Ob tekmi z Mariborom bodo derbi igrali tudi s Celjem. Z razlogom: že vrabci na veji čivkajo, da imajo Celjani najboljšo ekipo v ligi, zdaj pa jih vodi še trener, ki je lani preporodil Ljubljančane in je najzaslužnejši za naslov. Albert Riera. Španec je svoje znanje nazorno pokazal tudi včeraj v nekdaj njegovih Stožicah, kjer je brez večjih težav na kolena spravil nekdanje varovance (bilo je 2:4) ter navdušil s hitrim in napadalnim nogometom. Ni jih malo, ki tako v Celjanih, pa čeprav se je prvenstvo šele dobro začelo, že vidijo državne prvake. Nič čudnega, ko pa imajo po šestih krogih že štiri točke prednosti pred Olimpijo. »Igra ni bila najboljša, vseeno pa nas veseli, da smo zmagali. Poznala se nam je tudi utrujenost po evropski tekmi. Smo pa dokazali, da smo favoriti številka ena za naslov prvaka,« je po tekmi dejal celjski nogometaš David Zec.

Precej bolj vroče je bilo v Kopru, kjer se je začel kuhati velik škandal. Tekmo Koper – Rogaška so namreč odpovedali, kot razlog pa navedli, da v gostujoči ekipi ni bilo dovolj doma vzgojenih nogometašev. Pravila namreč velevajo, da jih mora imeti vsako moštvo v kadru osem. Ker naj bi jih Rogaška imela sedem, se tekma ni smela začeti, domnevno pa naj bi jo registrirali s 3:0 za Koper. Na odpoved so se takoj odzvali v taboru Rogaške, njihov športni direktor Nino Ivačič je dejal: »Pretekli krog proti Mariboru smo odigrali z enakim številom slovenskih nogometašev, kot smo jih prijavili za predvideno današnjo tekmo v Kopru. Še več, trije igralci, ki po mnenju delegata ne ustrezajo pravilu, so na tekmi proti Mariboru ustrezali. To sta potrdila delegat tekme na sami tekmi in tudi komisija nogometne zveze, ki je tekmo ustrezno registrirala.« Športni direktor je pojasnil tudi, da očitno njihova nogometaša, stara 16 in 17 let, ki od sedmega leta igrata v klubu, ne ustrezata kriteriju slovenskega igralca in »imata enak status kot naš nogometaš z Jamajke«. V zapisnik naj bi dali deset slovenskih igralcev, pa čeprav jih pravilo zahteva le osem. Bili so v dvomu, ali Žan Benedičič ustreza pravilu, vendar je delegat na tekmi z Mariborom najprej ustno potrdil, da ustreza pravilu, nato pa še skozi seznam za oddajo zapisnika, potrditev pa je prišla tudi z nogometne zveze oziroma tekmovalne komisije, ki je tekmo registrirala z izidom, doseženim na igrišču. Gostje tako pričakujejo nov termin za tekmo in povračilo stroškov obema moštvoma za pripravo na tekmo. So pa pri Rogaški izpostavili še, da do dodelitve novega termina ne bodo odigrali nobene tekme v tekmovanjih pod okriljem nogometne zveze.

Zelo vroče je bilo tudi v Mariboru, kjer Domžal niso mogli spraviti na kolena, saj se je tekma končala z 1:1. Trener Maribora Damir Krznar ni skrival razočaranja po neprepričljivi predstavi svojih varovancev, že drugi po vrsti. »Za nami je tekma, v kateri smo pokazali dva obraza. Z res slabim prvim in boljšim drugim polčasom. Najprej smo zamujali, nismo bili tekaško na želeni ravni. Vedeli smo, kako igrajo Domžale. Z veliko energije, sprinta, s povečano mero agresivnosti. Morali bomo stakniti glave, se usesti in pogovoriti. Prvenstvo je maraton, z razlogom sem opozarjal že po tekmi v Krškem. Zdaj sta ti zapravljeni točki dobili večji pomen in mi je še bolj žal zaradi razpleta. Sem pa prepričan, da smo boljši, kot kažejo zadnji izidi, in to moramo dokazati.«

Izidi 6. kroga: Aluminij – Mura 0:1 (0:1, Kasalo 17), Koper – Rogaška (odpovedano), Maribor – Domžale 1:1 (1:1, Iličić 45/11-m; Šturm 9), Olimpija – Celje 2:4 (1:2, Zec 36/avtogol, Motika 50; Matko 1, 48, Svetlin 39, Kouter 54), Kalcer Radomlje – Bravo 1:2 (0:2, Šošić 65; Trdin 1, Poplatnik 8/11-m), vrstni red: Celje 13, Maribor 11, Olimpija in Koper po 9 (-1), Bravo 7, Mura 6, Domžale 5, Aluminij 4, Kalcer Radomlje 3, Rogaška 1 (-1).