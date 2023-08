Tretji tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v košarki je poskrbel za kar nekaj presenečenj. Najbolj šokanten je zagotovo izpad enega glavnih favoritov za naslov svetovnega prvaka Francije že po dveh tekmah prvega dela. Moštvo selektorja Vincenta Colleta je najprej s kar 30 točkami razlike klonilo proti Kanadi, včeraj pa v infarktni končnici, ko je trojko za zmago zgrešil Sylvain Francisco, še proti Latviji, kar pomeni, da bodo igrali le za razvrstitev od 17. do 32. mesta. V skupini E, s katero se v drugem delu križa Slovenija, je Nemčija tesno ugnala Avstralijo, Japonska pa presenetila Finsko. Presenečenje je pripravila še Dominikanska republika, ki je porazila Italijo in si že zagotovila napredovanje, kot tudi Litva, Črna gora, Nemčija, Kanada in Latvija.

Po izpadu Francije je pred mikrofone stopil izkušeni 34-letni Nicolas Batum, ki je povedal vse, kar mu je ležalo na duši. »Psihično in fizično smo razpadli. Igralci in trenerski štab smo glavni krivci, a globoko se morajo zamisliti tudi vodilni v zvezi. Da izgubljamo igralce zaradi nerazumnih pogojev ... Thomas Huertel, ki je bil vrsto let ključni član reprezentance, ne sme igrati samo zato, ker nosi dres ruskega moštva. Neumnost. Zamočili smo. Povsem vseeno mi je za politične igrice. Prihodnje leto potrebujemo na olimpijskih igrah najboljših možnih 12 igralcev,« je košarkar moštva ​ lige NBA LA Clippers usmeril puščice proti francoski košarkarski zvezi in dodal: »Prvič me je sram, da sem nosil reprezentančni dres. Ljudje v Franciji si tega niso zaslužili. Strah me je vrnitve v domovino.«

Nemčija in Avstralija sta na medsebojnem obračunu pokazali, zakaj bo imela Slovenija izjemno težko nalogo, če se bo želela prebiti v izločilne boje. Kljub odsotnosti nosilca Franza Wagnerja, ki si je proti Japonski zvil gleženj, so Nemci na krilih 30 točk Dennisa Schröderja v zaključku pred očmi legendarnega Dirka Nowitzkega prišli do zmage. »Prisotnost Nowitzkega nas je dodatno motivirala. Gre za legendo nemške in svetovne košarke. Želeli smo, da bi bil ponosen na nas,« je povedal košarkar Nemčije Isaac Bonga.