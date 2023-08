Led je prebit, slovenska košarkarska reprezentanca ima na svetovnem prvenstvu na računu prvo zmago. Uvodni obračun proti Venezueli so kapetan Luka Dončić in soigralci dobili, uspeh ni bil praktično v nobenem trenutku pod vprašajem, a je znova v ustih navijačev pustil grenak priokus. Obramba izbrane vrste selektorja Aleksandra Sekulića je bila vnovič zelo prepustna, kar je skrb zbujajoče predvsem zaradi dejstva, ker se to vleče že dolgo. V drugem krogu Slovenijo danes ob 13.30 čaka bržčas najtežji preizkus v skupini F, ko bo merila moči z Gruzijo, ki je v prvem krogu brez težav odpravila Zelenortske otoke.

Težavam v obrambi ni videti konca

Da je navdušenje nad enim najboljših košarkarjev na svetu Luko Dončićem na Japonskem izjemno, so v preteklih dneh večkrat poudarjali njegovi soigralci in hkrati izražali zadovoljstvo, da lahko kaj takega vidijo z lastnimi očmi. Priljubljenost Dallasove številke 77 med Japonci je bilo mogoče opaziti tudi na prvi tekmi Slovenije na svetovnem prvenstvu proti Venezueli. V dvorani Okinava je bilo namreč ogromno navijačev z njegovim dresom, ki so prišli na svoj račun. Štiriindvajsetletni Ljubljančan je namreč na parketu čaral in pridno zbiral točke. A kaj ko košarka ni individualni šport. Skupaj s soigralci je ob odličnem napadu namreč povsem pozabil na obrambo. Venezuela je to s pridom izkoriščala, zadela nekaj metov za tri točke in tako prišla v ritem. V prvi četrtini so skupno zadeli kar devet trojk iz 13 poizkusov, kar ni bila posledica sreče, temveč lepo uigranih akcij.

Ko je na začetku druge četrtine selektor Aleksander Sekulić Dončića potegnil na zaslužen počitek, je Slovenija pokazala najboljših nekaj minut v prvem polčasu. Obramba je bila naenkrat agresivna, delni izid 12:0 pa je pomenil plus 10. A uspešen niz ni trajal dolgo. V obrambo Slovenije so se znova prikradle razpoke, pika na i raztreseni igri pa je bila trojka ob zvoku sirene za konec prvega polčasa, ki jo je s treh četrtin igrišča zadel povsem neovirani Jhornan Zamora. Venezuela je Sloveniji v prvem polčasu natresla kar 51 točk! Po zaslugi sedmih točk Mika Tobeyja so evropski prvaki iz leta 2017 sredi tretje četrtine znova ušli na dvomestno prednost, ki je do konca niso več izpustili iz rok. A kljub temu so se v obrambi še naprej kazale skrb zbujajoče težave, ki jih selektorju Sekuliću nikakor ne uspe odpraviti, posledično pa so morali nosilci na parketu preživeti (pre)več časa. Luka Dončić, ki je tekmo sklenil pri 37 točkah, sedmih skokih in šestih asistencah, denimo 31. Da kljub zmagi marsikaj v igri Slovenije ni bilo rožnato, se zavedajo tudi igralci in strokovni štab.

»Osredotočiti se moramo na obrambo, saj je 51 točk ob polčasu občutno preveč. Napad ne bo nikoli vprašljiv, v obrambi pa moramo še veliko postoriti,« je povedal Klemen Prepelič, ki mu je prikimal Jaka Blažič: »Venezueli smo pustili, da se je razigrala in je bila nato vso tekmo nevarna. V drugem polčasu je bilo že malo bolje. Tudi v napadu moramo z odkrivanji in vtekanji bolj pomagati Dončiću.« Kapetan Luka Dončić se ob vsem zaveda, da mora biti na parketu bolj miren, saj bodo posledično mirni tudi soigralci: »Tudi to je naloga kapetana. Dobili smo 85 točk, kar je preveč, a na koncu obramba niti ni bila tako slaba. Jo pa moramo popraviti.« Svoje videnje je podal tudi selektor Aleksander Sekulić: »Ob polčasu sem povedal igralcem, da smo podcenili situacije na parketu. Dovolili smo Venezueli, da se je z meti za tri točke razigrala. V drugem polčasu je bilo bolje, a smo se prevečkrat sprostili in jim dovolili lahke koše. Je pa treba hkrati čestitati nasprotniku, saj je igral dobro. Najpomembnejše je, da smo se znali prilagoditi in tekmo pripeljali do zmage.«

Gruzija najmočnejša pod obročema

Če pri Venezueli najvišji košarkar meri 204 centimetre, so pri današnji nasprotnici Gruziji najboljši posamezniki ravno pod košema, kar bo za Slovenijo velik preizkus. Selektor Ilias Zouros ima v moštvu igralca iz lige NBA Gogo Bitadzeja (211 cm, Orlando) in Aleksandra Mamukelašvilija (208 cm, San Antonio), najkoristnejšega igralca (MVP) lanske sezone španskega prvenstva Giorgija Šermadinija (217 cm, Tenerife) in Tornikeja Šengelio (206 cm, Virtus Bologna). »Spremljal sem vse pripravljalne tekme Gruzije in lahko rečem, da gre za izredno kakovostno in izkušeno ekipo, ki je odlično vodena. Imajo ogromno napadalnih zamisli, zato se je nanje težko pripraviti. Nevarni so tako pod obročema s Šengelio, Bitadzejem ter Šermadinijem kot tudi na branilskih položajih z dobrima strelcema Sanadzejem in McFaddenom. Krasi jih kolektivna igra, vse pa se vrti okoli Šengelie, ki lahko igra pod košem, je dober strelec od daleč, hkrati pa še odlično asistira,« je Gruzijo analiziral Sekulićev pomočnik Dalibor Damjanović.

Slovenija – Venezuela 100:85 (31:33, 56:51, 78:63) Svetovno prvenstvo, prvi del, prvi krog, skupina F. Dvorana Okinava, gledalcev 6300, sodniki: Zurapović (BiH), Kallio (Kanada), Liszka (Poljska). Slovenija: Samar, Nikolić 8 (2-2), K. Prepelič 18 (7-5), Tobey 21, Blažič 4, Hrovat, Dimec 2 (2-0), Dragić 2 (2-2), B. Prepelič 5 (1-1), Glas, Čebašek 3, Dončić 37 (16-13), selektor: Sekulić. Venezuela: Vargas 5, Sojo 16 (1-0), Zamora 12, Cubillan 3, Chourio 5, Ruiz 3 (1-1), Graterol 2, Guillent 12 (3-3), Sifontes (2-0), Carrera 10 (2-1), Materan 11, Colmenares 6 (2-2), selektor: Duro. Prosti meti: Slovenija 30-23, Venezuela 11-7. Met za dve točki: Slovenija 28-22, Venezuela 27-15. Met za tri točke: Slovenija 28-11, Venezuela 27-15. Skoki: Slovenija 39 (27 + 12), Venezuela 23 (13 + 10). Osebne napake: Slovenija 20, Venezuela 26. Pet osebnih napak: Colmenares (37.). Igralec tekme: Luka Dončić (Slovenija). Semafor: 10:9 (3. minuta), 25:22 (7), 43:36 (14), 50:41 (18), 67:57 (24), 73:61 (27), 82:68 (33), 92:77 (37).

SP v številkah 2. krog, skupina A: Italija – Dominikanska republika 82:87, Filipini – Angola 70:80, vrstni red: Dominikanska republika 2-0, Italija in Angola po 1-1, Filipini 0-2. Skupina D: Črna gora – Egipt 89:74, Litva – Mehika 96:66, vrstni red: Litva in Črna gora po 2-0, Egipt in Mehika po 02. Skupina E: Avstralija – Nemčija 82:85, Japonska – Finska 98:88, vrstni red: Nemčija 2-0, Avstralija in Japonska po 1-1, Finska 0-2. Skupina H: Libanon – Kanada 73:128, Francija – Latvija 86:88, vrstni red: Kanada in Latvija po 2-0, Francija in Libanon po 0-2. 1. krog, skupina B: Južni Sudan – Portoriko po podaljšku 96:101, Srbija – Kitajska 105:63. Skupina C: Jordanija – Grčija 71:92, ZDA – Nova Zelandija 99:72. Skupina F: Zelenortski otoki – Gruzija 60:85, Slovenija – Venezuela 100:85. Skupina G: Iran – Brazilija 59:100, Španija – Slonokoščena obala 94:64.