Padci, odstopi, močan dež in veter, kaos na spolzki in nevarni cesti ter ob njej, slaba vidljivost in tema (zadnja ekipa je šla na progo šele ob 20.19), kritike s strani ekip in tekmovalcev – vse to je zaznamovalo sobotno uvodno etapo (ekipni kronometer) na letošnji Vuelti. Na le 14,8 kilometra dolgi, a tehnično zelo zahtevni progi v Barceloni, ki je šele drugič gostila uvodno dejanje dirke po Španiji (prvič pred 61 leti), je nepričakovano slavila nizozemska ekipa DSM-Firmenich, rdečo majico vodilnega v skupnem seštevku pa je oblekel njen član, Italijan Lorenzo Milesi, sicer svetovni prvak v kronometru med mlajšimi člani.

Osmerica favorizirane nizozemske Jumbo-Visme, v kateri sta tudi Primož Roglič in Jan Tratnik, je svoje delo opravila pod pričakovanji. Poleg težkih razmer je k temu prispevala tudi počena zračnica Danca Jonasa Vingegaarda, dvakratnega zaporednega zmagovalca Toura v letih 2022 in 2023. Ker so ga sotekmovalci morali počakati, je ekipa do cilja pridelala kar 32 sekund zaostanka (11. mesto). Odlično pa je odpeljala zasedba Soudal Quick-Step z Belgijcem Remcom Evenepoelom, lanskim zmagovalcem Vuelte, na čelu, saj je za zmagovalci na četrtem mestu zaostala le za šest sekund.

Čeprav si je Evenepoel že po prvi etapi privozil kar 26 sekund prednosti pred Vingegaardom in Rogličem, je bil v cilju besen kot ris. »To je velika sramota za Vuelto. Prireditelji so vedeli, da bo zaradi poznega termina kronometra na progi temno. Že z dirkanjem veliko tvegamo, da pa to počnemo v temi in se še dodatno izpostavljamo nevarnostim, je nesmiselno. Ves dan so imeli čas, da bi izpeljali kronometer, a smo morali čakati do večera. Vse favorizirane ekipe so vozile počasi, saj niso ničesar videle. Zaradi mojih besed bodo moji sovražniki spet prišli na svoj račun in me še dodatno kritizirali, a tako pač je,« je kar vrelo iz 23-letnega Remca Evenepoela.

Včerajšnja druga etapa je bila le malce manj kaotična, zaradi napovedanega slabega vremena in rumenega alarma za nevihte pa so prireditelji – tudi zaradi protesta tekmovalcev – že pred startom napovedali, da bodo na 181,8 kilometra dolgi progi od Matara do Barcelone zaradi spolzkega in nevarnega cestišča nevtralizirali čase kolesarjev 3,6 kilometra pred zadnjim gorskim ciljem na Montjuicu. A so se nato odločili, da bodo to storili že devet kilometrov pred ciljno črto. Kljub temu spet ni manjkalo padcev, zaradi katerih je rdečo majico vodilnega izgubil Milesi, na tleh pa se je dobrih 30 kilometrov pred koncem v enem izmed krožišč znašel tudi Roglič, ki je staknil nekaj odrgnin, a se je takoj pobral in nadaljeval vožnjo.

Etapna zmaga je po napadu na Montjuicu pripadla Dancu Andreasu Kronu, posvetil pa jo je pred dnevi umrlemu 22-letnemu moštvenemu kolegu Tijlu de Deckerju, ki se je poškodoval na treningu in umrl v bolnišnici. »Zaradi nastopa na Vuelti sem izpustil tudi Tour, zdaj pa se je to izkazalo za zadetek v polno,« je dejal 25-letni Andreas Kron. Evenepoel pa je spet kritiziral prireditelje: »Znova nas niso želeli poslušati, odpravili so nas kot kakšne pajace, vendar so naposled le klonili pred našimi zahtevami. A očitno je, da se cirkus nadaljuje.«