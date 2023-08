Ministrstvo za kulturo je za oba nacionalna baletna ansambla zagotovilo zaposlitev 20 baletnikov, ki trenutno plešejo kot zunanji sodelavci, in sicer za dve leti, ob tem pa napovedalo sistemsko rešitev. Kot je v petek poudarila ministrica za kulturo Asta Vrečko, imamo dva vrhunska nacionalna baletna ansambla z bogato zgodovino in tradicijo, ki sta mednarodno uspešna, »obenem pa je bilo sistemsko urejanje tega področja že desetletja popolnoma zanemarjeno«.

Ker je za baletne umetnike in umetnice njihovo primarno orodje telo, morajo imeti drugačne pogoje pri delu, zaposlovanju in upokojevanju, saj gre za zelo specifičen poklic, je dodala. Paket novih rednih zaposlitev – 15 v SNG Maribor ter pet v SNG Opera in balet Ljubljana – za baletnike, ki v teh javnih zavodih trenutno plešejo kot zunanji sodelavci, je sicer začasna rešitev: v prihodnjih dveh letih naj bi poiskali sistemsko rešitev, ki se po besedah kulturne ministrice že nakazuje. Kakor je pristavila, gre za res majhno število zaposlitev, »vsekakor pa prekarna razmerja, ki ne omogočajo varnih pogojev dela, socialne varnosti in drugih pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja«, niso v skladu s smernicami, ki jih zastopajo na ministrstvu za kulturo.

Direktor SNG Maribor Danilo Rošker je odločitev ministrstva označil kot »zgodovinski dogodek za slovenski balet«, umetniški direktor mariborskega Baleta Edward Clug pa je omenil, da je slovenski balet v zadnjih desetletjih doživel velik vzpon tudi v širšem mednarodnem prostoru, a da je njegov umetniški uspeh v popolnem nasprotju z neučinkovitim sistemom, v katerem so baletniki ustvarjali. »Danes je povprečna starost mariborskega baletnega ansambla 49 let, a zaradi zasedenosti delovnih mest je bilo zaposlovanje mladih plesalcev že več let nemogoče.« Z enakimi težavami se sooča ljubljanski baletni ansambel; direktor SNG Opera in balet Ljubljana Staš Ravter je gesto ministrstva označil kot izjemno. »Omogočila nam bo pomladitev ansambla in njegov nadaljnji razvoj.«