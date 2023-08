Poslanci zamudili rok ustavnega sodišča, a naj bi ukrepali

V državnem zboru naj bi se prihodnji teden začeli pogovori o tem, kako bodo poslanci popravili napako vlade, ki je ustavnemu sodišču poslala sporno mnenje o zakonih o tujcih in mednarodni zaščiti. Politiki iz Levice, SD in deloma tudi Svobode napovedujejo nasprotno mnenje in spremembo protiustavne zakonodaje.