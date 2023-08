Prizori izpred zdravstvenega doma za Bežigradom, kjer so državljani sredi noči poskušali priti do osebnega zdravnika in se tako »opredeliti«, so močno zarezali v naš kolektivni spomin. A čeprav je takrat v vrstah zdravstvenih oblasti nastala popolna panika, obljube o ukrepih pa so kar deževale, Dnevnikovi podatki kažejo, da se je stanje odtlej samo še poslabšalo, in to občutno. (Foto: Luka Cjuha)