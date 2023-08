Jennerjeva je oboževalka in lastnica več konj, sebe pa je poimenovala »horse girl« (dekle s konji), torej oseba, ki strastno skrbi za konje. Jennerjeva je presenetila na sliki, za katero je pozirala fotografu Harleyju Weiru: na poniju Camargue je obuta v škornje do stegen z živalskim potiskom in ujemajočo se torbico v roki. Na drugi fotografiji je v ognjeno rdečem kompletu pozirala med belimi konji, na tretji pa se Kendall graciozno upogne nazaj v bodiju z V-izrezom s pleteno vrvjo in nagubanimi širokimi hlačami v črni barvi.