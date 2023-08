Maybelline New York kot del skupine L'Oréal je z virtualno aplikacijo, ki omogoča, da se naličite s pomočjo enega klika, naredil korak naprej v virtualnem svetu. Z aplikacijo želi dvigniti samozavest ljudem in jih opolnomočiti tudi v njihovem delovnem okolju. Aplikacija uporabnikom omogoča, da natančno ugotovijo, kateri izdelki in odtenki sestavljajo virtualni videz, jih nato preizkusijo v resničnem življenju ter tako prek eksperimentiranja in zabave najdejo najboljše izdelke zase.

»Poslanstvo Maybelline je ljudem vlivati samozavest, da poudarijo svojo naravno lepoto. Ne glede na to, ali delate v pisarni ali na daljavo, je pomembno, da se počutite dobro v svoji koži. Zato smo v sodelovanju z Microsoft Teams razvili virtualno ličenje, ki bo omogočilo, da se počutite lepe in samozavestne, tudi ko je vaš dan poln obveznosti,« je povedala Tricia Ayagari, predsednica globalne znamke Maybelline New York.

Aplikacija Maybelline je opremljena z vsemi digitalnimi lepotnimi izdelki, ki jih potrebuje naš vse bolj virtualni svet. S preprostim klikom lahko uporabniki izbirajo med dvanajstimi slogi, ki dopolnjujejo njihov naravni videz, ter se z njimi počutijo opolnomočeni in zadovoljni brez dodatnega truda. V Microsoft Teams preprosto kliknite možnost videoučinki in nato izberite Maybelline, kjer najdete različne stile ličenja.

»Opolnomočenje ljudi s pomočjo tehnologije je jedro našega delovanja pri Microsoftu. Nova aplikacija Maybelline Beauty na platformi Microsoft Teams je odličen primer, kako skupaj z našimi partnerji in uporabo moči umetne inteligence ljudem omogočamo več načinov izražanja v delovnem okolju,« je povedala Nicole Herskovich, podpredsednica Microsoft Teams.

Nova aplikacija, ki jo poganja umetna inteligenca Modiface in je bila razvita v sodelovanju z Inštitutom Geene Davis s ciljem večje zastopanosti široke in raznolike populacije, je trenutno na voljo kot možnost v videoklicih Teams vsem s poslovno licenco Teams, vključno z uporabniki v Sloveniji.