Nedavno izvedena raziskava Year In Review (Pregled leta) evropskega modnega iskalnika Glami je razkrila trend, ki oblikuje nakupovalne navade v letu 2023: kupci izbirajo oblačila, ki imajo lahko »več kot eno življenje«, torej oblačila, ki jim omogočajo ustvarjanje kreativnih videzov, ki gredo v korak s časom in jih je mogoče nositi ob različnih priložnostih.

V skladu s tem trendom je Glami predstavil štiri ideje za modne kombinacije, ki bodo poskrbele za eleganco med poletnimi praznovanji in so hkrati vsestranske pri dnevnih obveznostih.

Slip obleka tudi za uradne dogodke

Slip obleke so zelo priljubljene za poletne dogodke zaradi ženstvene in elegantne estetike. Običajno so narejene iz lahkih materialov, kot sta svila in saten, zato so udobne za nošenje v toplih vremenskih razmerah. Slip obleke so lahko različnih dolžin, od mini do midi ali celo do tal. Izberete lahko model z naramnicami ali brez njih, odvisno od vašega sloga in želja. Za svečano priložnost lahko slip obleko dopolnite z elegantnimi sandali s peto, nevsiljivim nakitom in pisemsko torbico. Za vsestranski videz obleko kombinirajte z balerinkami ali ravnimi sandali za bolj ležeren videz.

Osupljiv vtis v eleganci dolge obleke

Dolge obleke so odlična izbira za poletne dogodke, saj zagotavljajo prefinjenost in udobje. Običajno segajo do tal ali tik nad gležnji. Izbirate lahko med različnimi stili, kot so cvetlični vzorci, enobarvni ali čipkasti detajli. Dolga obleka je zelo vsestranska in jo lahko nosite na različne načine. Za bolj formalne priložnosti jo dopolnite z elegantnimi sandali ali petami ter dodajte vpadljiv nakit. Za bolj ležerne priložnosti jo kombinirajte z ravnimi sandali in slamnikom za sproščen poletni videz.

Obleka na preklop laska vsaki postavi

Obleka na preklop je še ena priljubljena izbira za formalne priložnosti, ki je lahko tudi vsestranski kos oblačila. Ta obleka ima sprednji del na preklop, ki omogoča prilagajanje in poudari pas. Obleke na preklop so na voljo v različnih dolžinah, od mini do midi ali do tal, najdete jih v različnih barvah in vzorcih. Ta stil obleke je eleganten, a hkrati udoben in enostaven za kombiniranje z drugimi kosi oblačil. Za svečano priložnost jo lahko nosite z elegantnimi čevlji ali sandali, za ležeren videz pa jo lahko kombinirate s supergami ali sandali z ravno peto.

Kombinezoni za privlačen videz

Kombinezoni so zaradi svoje preprostosti in šik videza vedno bolj priljubljena izbira za poletne dogodke. Popolno oblačilo v enem kosu združuje hlače in top. Lahko izberete kombinezon z ravnimi ali širokimi hlačnicami, odvisno od vaših želja in priložnosti. Kombinezoni so na voljo v različnih stilih, barvah in vzorcih, tako da lahko izberete tistega, ki najbolj ustreza vašemu stilu in obliki telesa. Lahko ga nosite samostojno za svečane priložnosti ali pa ga dopolnite z elegantnim suknjičem ali blazerjem za poslovna srečanja. Za bolj sproščen videz ga kombinirajte z ravnimi sandali ali sandali s platformo.

Ne glede na to, ali se odločite za obleko ali kombinezon, je pomembno, da izberete model, ki se prilega vaši postavi in poudari vaše najboljše lastnosti. Oblačilo kombinirajte s pravimi dodatki in čevlji, da ustvarite želeni videz za formalno priložnost ali druge ležerne situacije.