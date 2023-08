3,67 m je dolžinska mera i10, katerega medosna razdalja meri 2,42 metra.

252 l v osnovi pogoltne prtljažni prostor i10, ob podrti zadnji klopi 1046 litrov.

Prenovljeni i10 ponuja napredne varnostne sisteme, združene pod znamko Hyundai Smart Sense. S širokim naborom pripomočkov za aktivno in pasivno varnost gre za enega najbolj izpopolnjenih varnostnih paketov v svojem razredu, njegova varnostna tehnologija pa ustreza najvišjim evropskim standardom.

3 motorji so na voljo, vsi so bencinarji. 1-litrski trivaljnik ima moč 67 konjev (49 kW), 1,2-litrski štirivaljnik pa premore 84 konjev (62 kW). Pri obeh se moč na prednji kolesi prenaša bodisi prek 5-stopenjskega ročnega ali avtomatiziranega menjalnika. V različici N-line ima 1-litrski motor moč 100 konjev (74 kW), maksimalna hitrost je 185 km/h.

5 let tovarniške garancije brez omejitve prevoženih kilometrov ponujajo, zajema tudi pet let asistence na cesti in pet let brezplačnih preventivnih pregledov vozila.

13.950 € stane osnovni i10 z opremo comfort, najdražji z opremo premium pa 17.050 evrov. Doplačilo za N-line je 750 evrov.