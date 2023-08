Kam so izginili Grki?

Jednog jutra ispod moga prozora desila se frka neopisiva*, kot bi rekel Bajaga. Po strmi ulici, po kateri nosim svoje ostarelo in že pretežko telo navkreber do bližnje prodajalne, so na tekmi z zemljevidom v eni roki in kompasom v drugi, v goreteksu, lateksu in drugih materialih marširali tekači. In tekačice v atletski opremi in raznih barvah dresov.