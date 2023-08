Dragocene zbirke z lokalno vrednostjo

Delniška družba NLB si je januarja letos omislila novo zbirko sodobne umetnosti jugovzhodne Evrope pod imenom See Art. To je po Umetniški zbirki NLB, ki jo je leta 1999 zasnoval profesor Stane Bernik, že druga kompleksna zbirka, ki kaže na tenkočutnost slovenskih bankirjev do sodobne domače ustvarjalnosti. Med pomembnejše zasebne zbirke slovenskih podjetij sodijo še recimo »Lahova« zbirka, »Škrabčeva« zbirka, Krkina zbirka, »Gantarjeva« zbirka in »Škopčeva« zbirka oziroma zbirka nekdanje Factor banke, ki je po stečaju banke delno kot donacija pristala v Narodni galeriji.