Glede na pomanjkanje občutka za varnost kolesarjev v sobotni uvodni etapi, so se danes organizatorji zaradi napovedanega dežja ter spolzkega cestišča v Barceloni hitro odločili za nevtralizacijo etape. Sprva so pred etapo to odmerili 3,6 km pred koncem na vrhu klanca na Montjuic, nato pa so jo med samo etapo prestavili na 9 kilometrov pred ciljem.

Tja je najprej pripeljal 22-letni Piccolo, ki je bil del prvotne ubežne skupine osmih kolesarjev. Glede na prednost pred glavnino, ki v zadnjih 30 km po spolzkih cestah ni tvegala padcev, bo v ponedeljek oblekel rdečo majico vodilnega. To je zaradi današnjega padca, teh je bilo sicer precej, izgubil Italijan Lorenzo Milesi (DSM-firmenich).

Po prečkanju nevtralizacijske točke v katalonskem mestu se je odvil boj za bonifikacijske sekunde na vrhu vzpona na Montjuic (0,9 km/9,4 %) ter na poti do cilja, a favoriti za skupno zmago v obeh niso sodelovali in le počasi zapeljali do ciljne črte v Barceloni.

Etapna zmaga je po napadu na Montjuicu pripadla Dancu Kronu, ki je zmago s proslavljanjem v cilju posvetil v petek umrlemu moštvenemu kolegu Tijlu De Deckerju. Slavil je četrto zmago v karieri, eno od teh je pred dvema letoma slavil prav na dirki po Kataloniji.

"Za mano je dobro, a zahtevno leto. Izpustil sem Tour, tako da sem se osredotočil na nastop tukaj. Že v drugi etapi smo zmagali, to meni in ekipi, ki zaradi smrti našega kolesarja preživlja zahtevne čase, ogromno pomeni," je po etapi za organizatorje dejal 25-letni Danec.

Ciljno črto je Danec prečkal sedem sekund pred Avstralcem Kadenom Grovesom (Alpecin-Deceuninck) in Italijanom Andreo Vandramejem (AG2R Citroen), a razlike med tekmovalci danes niso pomenile nič.

V skupnem seštevku ima Piccolo 11 sekund naskoka pred Špancem Javierjem Romom (Astana Qazaqstan). Vodstvo tekmovanja za zdaj ob nevtralizaciji in bonifikacijskih sekundah na zadnjem vzponu ter v cilju še ni sporočilo ostalih uradnih izidov.

Vsi Slovenci, Primož Roglič, Jan Tratnik (oba Jumbo-Visma), Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Domen Novak (UAE Team Emirates) so brez večjih težav končali etapo. Pri majhni hitrosti je Roglič v enem od spolzkih krožišč pristal na tleh, a se hitro pobral in nadaljeval etapo.

Po koncu etape je za Eurosport in GCN misli strnil športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman. Njegovi varovanci so skušali zaradi zahtevnih razmer že prej nevtralizirati etapo.

"Menim, da moramo pohvaliti organizatorje, da so čase vzeli devet kilometrov pred ciljem. To je bila morda, pogumna in odgovorna odločitev. Seveda je nato začelo deževati, zaradi česar so bila predvsem krožišča spolzka in nevarna," je začel Zeeman.

"To je nekaj, o čemer moramo ekipe, kolesarji, organizatorji in vodilni pri krovni zvezi v prihodnosti še pogovarjati. Predvsem, kako se obnašati v takšnih okoliščinah, je še dodal direktor Rogličeve in Tratnikove ekipe.

"Vedno si kdo želi dirkati. Ekipa DSM-firmenicha je branila rumeno majico in želela loviti ubežnike. Vsak ima svoje interese in vsi zagotovo ne bodo popustili. Ko je tako spolzko, je upočasnitev prava odločitev. Slišal sem, da je skoraj v vsakem krožišču prišlo do padca. Na koncu moramo paziti eden na drugega, to je naše delo. Seveda si želiš dirkati, a ni vedno vredno tvegati padca," pa je dodal Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

V ponedeljek bo na sporedu prva gorska etapa. Karavano bo peljala od Surie do Arinsala v Andori (158,5 km). Kolesarje čakata dva vzpona prve kategorije na prelaz Ordino (13,3 km/5 %) ter nato do Arinsala (8,3 km/7,7 %).