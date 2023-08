Danes okoli ene ure se je v Stari Fužini na Bohinjskem jezeru prevrnila manjša jadrnica in se potopila. Plovilo je s seboj potegnilo eno osebo, ki se je začela utapljati. 50-letni slovenski državljan je padel v vodo in se začel utapljati. Do kopnega sta mu pomagala dva jadralca in upravljalka supa, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica, Enota CZ za reševanje na vodi Bohinj, PGD Bled, PRS Bled in GRS Bohinj so do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči in dežurne ekipe Gorske reševalne službe Brnik osebo oživljali, a žal neuspešno.

Vzrok nesreče še ni znan, so pa s policije sporočili, da je bilo v času nesreče na jezeru dokaj vetrovno, jezero pa valovito, moški pa da pri jadranju ni uporabljal rešilnega jopiča. Potopljeno jadrnico so dvignili na površje.

Pred malo več kot tednom dni smo poročali o tragediji z Bleda. Na jezeru so več ut iskali pogrešanega 18-letnega Irca, truplo katerega so potapljači našli kakih dvajset metrov od obale.