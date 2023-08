Izvirni greh trenutnih težav, v katere je zabredla Kitajska, so obsežne investicijske spodbude po letu 2008 in posledičen razcvet gradbeništva. Po dolgih letih vrtoglave rasti so razmere v gradbeništvu, ki pomeni 23 odstotkov kitajskega BDP (če upoštevamo še izvoz, pa kar 26 odstotkov), ne le prenapihnjene. Manjšajo se tudi donosi. To seveda ne preseneča, saj se zaloga bivalnih nepremičnin in stanje infrastrukture brez težav primerjata s številnimi razvitimi gospodarstvi, medtem ko je kitajski dohodek na prebivalca še vedno razmeroma majhen. Medtem pa so ZDA v razmerah, ki so se nekoč lahko enačile z dirko med želvo in zajcem, čedalje bližje na umetni inteligenci slonečim tehnološkim inovacijam in večji dolgoročni gospodarski rasti. Oziroma, kot je pred kratkim izjavil Greg Ip, cenjen ekonomski komentator časopisa Wall Street Journal, »nihče več ne govori o sekularni stagnaciji«. Ip se sklicuje na teorijo, da bo kronično izkrivljenje svetovnega povpraševanja in gospodarsko pomembnih inovacij še dolgo zaviralo gospodarsko rast in vzpostavitev realne obrestne mere. (Finance/Project Syndicate)