Če pobrskam po spominu, je predsednik vlade Robert Golob že takoj na začetku po medijih razlagal, da sta poplavljeni dve tretjini Slovenije in da je nastala škoda vsaj 500 milijonov evrov. Vse te številke kažejo ogromno škodo, vendar pa mi ni jasno, kako so prišli do teh ocen.

Če se dotaknemo izjave Goloba, da sta poplavljeni dve tretjini Slovenije, bi to pomenilo kar 14 tisoč kvadratnih kilometrov. Menim, da je ta ocena popolnoma nerealna. Laično in nestrokovno ocenjeno bi bilo lahko poplavljenih največ tisoč kvadratnih kilometrov (ena dvajsetina Slovenije), torej gre za pretiravanje s faktorjem 14-krat. Kako je lahko prvotna ocena škode predsednika Goloba narasla s 500 milijonov evrov na današnjih pet milijard evrov (za desetkrat), mi tudi ni povsem jasno. Na osnovi kakšnih kalkulacij in metod so prišli do te številke, in to po samo desetih dnevih?

Ocenjevali so tudi, da je po nepopolnih ocenah ministrstva za obrambo na vseh prizadetih območjih več kot 400 objektov, ki so popolnoma uničeni ali neprimerni za bivanje. Glede prvotne ocene uničenih 400 stanovanjskih objektov pa se je po vseh televizijskih posnetkih in poročilih pokazalo, da je ta številka precej podcenjena.

Kako bomo poravnavali nastalo škodo, pa za ilustracijo navajam hipotetični izračun nadomestnih gradenj za uničene stanovanjske objekte, ob predpostavki, da je povprečna gradbena cena, ki jo tudi priznavajo zavarovalnice, okoli 1500 evrov za kvadratni meter stanovanja. Če namenimo za nove nadomestne stanovanjske objekte s povprečno površino sto kvadratnih metrov eno milijardo evrov, bi lahko zgradili 6600 (šest tisoč šesto) novih stanovanjskih enot, kar je glede na prvotno premajhno oceno 400, kar 16-krat več. Seveda je poleg nadomestnih gradenj treba prišteti še vse razne preselitve celotnih naselij, ki so trajno poplavno ogrožena. Verjetno pa ne bo treba zgraditi 6600 novih stanovanjskih enot, zato lahko večino tega denarja namenimo za popravila in obnovo poškodovanih objektov. Ali bo ena milijarda dovolj za ta namen, pa naj pristojni preračunajo in obvestijo javnost.

Po ocenah vlade bi nam torej po porabljeni eni milijardi škode ostalo še štiri milijarde evrov. Treba bo nadomestiti in popraviti infrastrukturo, pa škodo podjetij in še mnogo tega. Vendar, če smo z eno milijardo rešili ves stanovanjski fond, ne vem, kje je še tako ogromna škoda za naslednje štiri milijarde evrov. Gre res za ogromne številke in srčno upam, da so se naši pristojni organi zmotili in precenili nastalo škodo, kar bi bilo za oškodovance in nas državljane zelo dobrodošlo.

V prihodnosti pričakujemo ocene škode, ki bodo temeljile na strokovnih metodah in realnih kalkulacijah. S tem se nam bo dvignil mednarodni kreditni rejting, ki so ga sedanje ocene nedvomno znižale in se nam bodo zato posojila države podražila. Nekaj podobnega se je že zgodilo, ko so ne dolgo nazaj nekateri neodgovorni »vladniki« klicali trojko in s tem naredili ogromno finančno škodo državi.

Gorazd Cuznar, Črnomelj