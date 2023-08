V New Yorku še vedno odmeva, s kakšno neverjetno željo in nepopustljivo igro se je slovenska teniška igralka Kaja Juvan prebila v glavni del letošnjega četrtega grand slam turnirja odprtega prvenstva (OP) ZDA. Nasprotnici Japonki Himeno Sakacume je v zadnjem krogu kvalifikacij ubranila kar pet zaključnih žogic. »Res je bila napeta tekma in zelo sem vesela, da mi je uspelo,« je bila po koncu tekme zadovoljna 22-letna Ljubljančanka. Danes v večernih urah po slovenskem času se bo pomerila v prvem krogu z 29. nosilko Italijanko Elisabetto Cocciaretto. »Kar dobro jo poznam, saj sva v mladinski konkurenci veliko trenirali skupaj. S trenerjem Oscarjem Seranom, ki je z menoj v New Yorku, se bova temeljito pripravila na njeno igro,« je Kajina napoved dvoboja.

Podobno nepopustljivo se je borila tudi druga Slovenka v tretjem krogu kvalifikacij Tamara Zidanšek, ki pa ji je zmanjkal kanček sreče v podaljšani igri tretjega niza. Razočaranja ni mogla skriti: »S svojim tenisom nisem zadovoljna, z borbenostjo pa žal nisem mogla nadomestiti slabe igre.« Ker ni imela možnosti, da bi se na glavni turnir vseeno uvrstila kot srečna poraženka, se je že v nedeljo vkrcala na letalo s čekom za 45.000 dolarjev. Doma jo čakajo trener Blaž Kavčič, ki ga v New Yorku ni bilo s svojo varovanko, in priprave na igranje na peščeni podlagi.

Letos OP ZDA praznuje 50 let, ko je kot prvi profesionalni turnir izplačal enake nagrade za ženske in moške. Od 227.000 dolarjev visokega nagradnega sklad sta tako zmagovalka kot zmagovalec prejela vsak po 25.000 dolarjev. Največ je za izenačitev spolov tudi pri delitvi denarja naredila nepopustljiva borka na teniškem igrišču in zunaj njega Billie Jean King, po kateri se imenuje teniški center v Flushing Meadows parku, kjer poteka ameriški grand slam. Devetindvajsetletna Billie Jean King je leta 1973 po tem, ko je dosegla izenačitev nagradnih skladov, v duhu enakosti spolov na teniškem igrišču v treh nizih premagala takrat 55-letnega teniškega igralca, nekdanjo številko ena na svetovni lestvici Bobbyja Riggsa. »Dvoboj spolov« je potekal v ikonični dvorani Astrodom v Houstonu pred nikoli več ponovljeno množico na teniških dvobojih – 30.572 gledalcev! Za dosežek je bila odlikovana z zlato medaljo ameriškega kongresa.

Sicer pa letos na stavnicah v moški konkurenci na tretjem mestu kotira Rus Daniil Medvedev, mnogo pred njim sta izenačena favorita, branilec naslova Španec Carlos Alcaraz in Srb Novak Đoković, ki išče zgodovinsko, 24. zmago na grand slamu, s katero bi se izenačil na prvem mestu večne lestvice obeh spolov s slovito Margaret Court. Senzacionalno sta se v četrtek v New Yorku srečala izjemna športnika za vse čase, oba stara 36 let in še vedno v vrhunski formi – velik ljubitelj nogometa Novak Đoković in teniški navdušenec Lionel Messi. Argentinec je s prestopom v floridski klub Inter Miami, ki je v solastništvu angleškega nogometnega zvezdnika Davida Beckhama, povzročil pravno nogometno norijo v ZDA.

V damski konkurenci se letos zmaga obeta branilki naslova Poljakinji Igi Swiatek, ki ji za vrat dihajo: Američanki, hči milijonarja Jessica Pegula in 19-letna Cori Coco Gauff, Kazahstanka Elena Rybakina in kot vedno Belorusinja Aryna Sabalenka, ki igra v razponu od poraza v prvem krogu do zmagovalke turnirja. Prva in druga nosilka, Iga Swiatek in Aryna Sabalenka, sta se na zadnjem mastersu v Cincinnatiju poslovili že pred finalom, zato se tudi v New Yorku med ženskami obeta nepredvidljivo dogajanje.