Za Verstappnom je še en uspešen konec tedna na domači stezi, ki je dirkačem povzročala ogromno težav zaradi spreminjajočih se vremenskih razmer. Nizozemec je v soboto zanesljivo osvojil 28. najboljši startni položaj v karieri in ga danes nadgradil s 46. zmago, od tega 36. od sezone 2021.

Zanj je bilo to že 11. slavje v sezoni, z deveto zaporedno zmago pa je izenačil rekord Nemca Sebastiana Vettla iz sezone 2013, ko je zdaj upokojeni štirikratni svetovni prvak prav tako dirkal za Red Bull.

Čeprav danes Verstappnu ni šlo vse po načrtih, je ciljno črto prečkal pred španskim dirkačem Fernandom Alonsom (Aston Martin) ter svojim mehiškim moštvenim kolegom Sergiom Perezom, ki pa je moral tretje mesto zaradi petsekundne kazni predati Francozu Pierru Gaslyju (Alpine).

Točke so po vrsti od četrtega do desetega mesta osvojili še Perez, Španec Carlos Sainz ml. (Ferrari), Britanca Lewis Hamilton (Mercedes) in Lando Norris (McLaren), Tajec Alex Albon (Williams), Avstralec Oscar Piastri (McLaren) in Francoz Esteban Ocon (Alpine).

Dvakratni svetovni prvak Verstappen na startu ni imel težav, ubranil je vodstvo, že ob koncu prvega kroga pa se je nad Zandvoortom ulilo. Takoj se je v bokse podalo nekaj dirkačev, ki so nato z začelja prišli na sam vrh. Tudi Perez, ki je imel kar naenkrat več kot 12 sekund naskoka pred zasledovalci.

Hitro se je na drugo mesto prebil Verstappen in na domači stezi lovil moštvenega kolega. Razliko je po le nekaj krogih zmanjšal na vsega tri sekunde, nato pa se podal v bokse po gume za suho stezo. S tem je znova spodrezal Pereza in ga prehitel. V 16. krogu je varnostni avto s trčenjem izzval Američan Logan Sargeant (Williams), tudi po ponovnem startu pa Verstappen ni imel dostojnega tekmeca.

Je pa dež znova posegel v dogajanje okoli deset krogov pred ciljem. Nad dirkališčem se je namreč močno ulilo, zaradi česar so morali dirkači po gume za mokro stezo, po izletu Kitajca Zhouja Guanyuja (Alfa Romeo) pa je osem krogov pred koncem sledila prekinitev z rdečo zastavo.

Dirkači so po skoraj enourni prekinitvi dirkali še pet krogov, Verstappen pa vnovič ni imel nikakršnih težav s tekmeci. Na veselje domačih navijačev je v Zandvoortu slavil še tretjič zapovrstjo od vrnitve karavane F1 v to obmorsko nizozemsko mesto.

V skupnem seštevku ima Verstappen zdaj 339 točk, Perez jih je osvojil 201 točko, Alonso pa, potem ko je zabeležil še najhitrejši krog na dirki, 168. Do konca sezone je še devet dirk, naslednja pa bo 3. septembra v Monzi za VN Italije.