Albanski preprodajalec mamil Selamet Mehmetaj, ki se je sam rad predstavljal kot Hudič, bo svoje peklenske posle naslednjih nekaj let opravljal za zapahi. Na londonskem sodišču je bil namreč obsojen na štiri leta in pol zaporne kazni. S pomočjo novinarjev časnika Daily Mail so ga aretirali zaradi vodenja tovarn konoplje, v katerih je zaposloval nezakonite priseljence, letno pa po Veliki Britaniji distribuiral drogo za več milijonov evrov. Pred sodnika Karima Ezzata je stopil skupaj z najstniškim bratom Diorjem, desno roko pri mamilarskih poslih. Tridesetletni Mehmetaj je priznal proizvodnjo kanabisa za prodajo, kar naj bi počel kar dve leti. »Bili ste vodja posla, s katerim ste na veliko služili,« mu je ob izreku kazni navrgel sodnik. Brat Dior, ki je na Otoku nezakonito, je prav tako priznal krivdo. Kazen mu bodo izrekli oktobra.

Odrezal dva prsta

Albanski narkokralj se je iz Tropoja v Veliko Britanijo preselil leta 2011. Kdaj naj bi se začel ukvarjati z nečednimi posli, ni povsem jasno, na radar policije pa je prišel s pomočjo novinarjev časnika Daily Mail. Ti so leta 2021 v stik z njim stopili prek instagrama, kjer je na anonimnem uporabniškem računu Albanska kri oglaševal svoje proizvode. Novinarji so se mu predstavili kot preprodajalci, ki bi želeli z njim poslovno sodelovati. Srečali so se v bližini njegovega doma na severu Londona, kjer je živel v petsobnem stanovanju. Novinarjem se je pohvalil s svojim življenjem na veliki nogi, ki ga je financiral s kršenjem zakonov. Pokazal jim je več kot 50.000 evrov vrednega mercedesa, prestižnega audija in formulo 3 za dirkanje zunaj cest. Pohvalil se je, kako se mu je uspelo večkrat izmuzniti policiji, na smrt pa jih je prestrašil z grožnjo, kaj se zgodi z izdajalci. Ko kdo izda njegovo zaupanje, je konec. Stranko, ki mu ni plačala, je ugrabil. »Dal sem jo v klet in jo trikrat na dan tepel. Ni mi pustila druge izbire. Odrezal sem ji dva prsta,« jim je opisal svoje metode poslovanja. Preden bi ji odrezal stopalo, je že dobil vrnjen denar. Potem je spal kot dete. Niti malo ga ni ganilo. Do svojih tekmecev naj bi bil še bolj krvoločen, govorilo se je celo o razkosavanju trupel. Novinarji so šli na policijo, ti so Mehmetaja dva meseca nadzorovali, novembra lani pa ga aretirali. Poleg njega in brata sta bila v tovarni še dva delavca, ki jima je mizerno plačeval, in ogromno rastlin kanabisa.

Gost v televizijski oddaji

Na zloglasnega preprodajalca drog, ki so se ga na Otoku bali, v domovini pa so ga slavili kot zvezdnika, so številni opozarjali že dlje časa. Mesece po zagonu preiskave je bil Mehmetaj še vedno na prostosti, posel je cvetel kot še nikoli, še vedno pa je užival v razkošnem življenju. Celo pojavil se je na albanski televiziji. Gostoval je v oddaji Glamour Zone, v kateri običajno nastopajo zvezde balkanskega šovbiznisa, z njim pa so opravili dvajsetminutni intervju. Medtem ko je voditelj srkal penino, se je Mehmetaj muzal in med smehom zanikal vsakršne nezakonite posle. V tistem času je na spletu objavil video, v katerem se pretvarja, kako se pripravlja na mučenje omamljenega tekmeca, ki so ga njegovi pajdaši privezali na stol. »Sem številka ena,« pravi v besedilu pesmi, »največji na svetu.« Zarapal je tudi, kako bi prijatelje brez oklevanja branil z orožjem.