Ekipe so sredi današnje zadnje etape ustavile karavano in protestirale zaradi nevarnega zaključka na ozkih cestah, četudi je bilo vreme suho. Organizatorji so po polurni prekinitvi sporočili, da bodo čase vzeli 5,1 km pred ciljem, na voljo pa ni bilo ne bonifikacijskih sekund v cilju ne v tako imenovanem zelenem kilometru.

Tako Mohorič po etapni zmagi in napadalnem dirkanju v zadnjem delu trase ni pridobil sekund, v skupnem seštevku pa je z osmega napredoval na sedmo mesto. Za Wellensom je na koncu zaostal 33 sekund. V kolikor bi štele bonifikacijske sekunde v cilju, bi v razvrstitvi stal na stopničkah za zmagovalce.

Za 28-letnika iz Podblice je bila to sicer 22. zmaga v karieri, od tega peta v zadnjih dveh mesecih in pol. Slavil je še v zadnji etapi domače pentlje, v 19. etapi dirke po Franciji, dobil pa je etapo in skupni seštevek dirke po Poljski.