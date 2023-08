Umrla sta bila par. Moški, ki je umrl, je sicer podlegel infarktu, ženska pa je umrla zaradi hudih opeklin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med 57 poškodovanimi je 39 gasilcev in po dva policista in žandarja. Prebivalce v bližini nesreče so preventivno evakuirali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Ponoči smo dva gasilca in dva civilista prepeljali v tujino na zdravljenje,« je danes sporočil Raed Arafat, vodja urgentnega oddelka. Po podatkih romunskega obrambnega ministrstva so bile štiri osebe premeščene v Italijo in Belgijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je na omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal, da je Romunija prek mehanizma EU na področju civilne zaščite zaprosila za pomoč pri zdravljenju 18 bolnikov z opeklinami. Pomoč so že ponudile Avstrija, Nemčija in Norveška.

Nesreča se je zgodila na bencinskem servisu z avtoplinom v kraju Crevedia, okoli 20 kilometrov severozahodno od Bukarešte. Gasilcem je uspelo ponoči pogasiti požar, ki je izbruhnil po eksploziji.

Vzrok eksplozije še ni znan, primer pa sedaj preiskuje romunsko tožilstvo. Kot je še dodal Arafat, bencinski servis ni imel uradnega dovoljenja za obratovanje. Romunski predsednik Klaus Iohannis pa je na Facebooku nesrečo označil za tragedijo.