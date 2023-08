»V okviru preiskave letalske nesreče so bile končane molekularno-genetske preiskave. Glede na njihove rezultate je bila ugotovljena identiteta vseh desetih žrtev, ki se ujema s seznamom potnikov na letalu,« je pojasnila tiskovna predstavnica preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko.

Letalo z desetimi osebami na krovu je v sredo zvečer strmoglavilo med letom v Sankt Peterburg, pri čemer je umrlo vseh sedem potnikov in trije člani posadke. Da je bil Prigožin med potniki ponesrečenega letala, je kmalu za tem potrdila ruska zvezna agencija za zračni promet.

Preminulim v strmoglavljenju letala je v četrtek sožalje izrekel ruski predsednik Vladimir Putin. Dogodek je označil za tragedijo, Prigožina pa opisal kot nadarjenega človeka, ki je delal napake.

Čeprav je preiskovalni odbor danes potrdil smrt Prigožina, pa okoliščine strmoglavljenja letala še vedno niso povsem jasne. Ruski preiskovalci so sicer v petek našli črni skrinjici in vseh deset trupel, oblasti pa so zavrnile govorice, da naj bi odredile umor Prigožina.

ZDA medtem ocenjujejo, da je bil Prigožin verjetno na krovu, a ne morejo potrditi, ali je letalo sestrelila raketa zemlja-zrak. Nekateri ameriški uradniki pa menijo, da je bil vzrok strmoglavljenja eksplozija na letalu.