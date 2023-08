Messi s klopi do prvega ligaškega zadetka

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je prišel do debija v dresu Inter Miamija še v ligaškem tekmovanju, severnoameriški ligi MLS. Na tekmi proti New York Red Bulls, to je Inter Miami dobil z 2:0, je v igro vstopil po uri igre in v 89. minuti prišel do premiernega ligaškega zadetka.