Moški, ki je bil star okoli 20 let, je v soboto vstopil v trgovino v mestu Jacksonville in začel streljati. V napadu so bili ubite trije temnopolti ljudje, dva moška in ena ženska.

»Sovražil je temnopolte ljudi,« je po napadu dejal šerif policije T.K. Walters. Domnevni storilec se je na napad pripravil, saj je imel na sebi neprebojni jopič, v rokah pa jurišno puško in pištolo, so pojasnili pri policiji. Domnevajo, da je deloval sam. Živel je pri starših in za seboj pustil več sporočil, v katerih je zapisal, kaj namerava storiti. Na najmanj eni pištoli je bila narisana svastika, je še dejal šerif. Pred dejanjem je domnevni strelec obvestil svojega očeta, naj preveri njegov računalnik. Starši so kmalu zatem obvestili policijo, v tem času pa se je napad že začel.

Županja mesta Jacksonville Donna Deegan je obsodila zločin. »Vse moramo narediti, kar je v naši moči, da se ustavi tovrstno sovraštvo,« je dodala. Zločin je obsodil tudi republikanski guverner Floride Ron DeSantis, ki je še ocenil, da je bil storilec strahopetnež, saj se je raje ubil, kot da bi se soočil s posledicami zločina.

Ameriška zvezna policija FBI je že odprla preiskavo zaradi kršenja človekovih pravic, primer pa obravnavajo kot zločin iz sovraštva.

V ZDA so strelski napadi pogosti, pogosto gre tudi za rasno motivirane napade. Rasizem in diskriminacija ostaja v državi pereč problem. V ameriški prestolnici se je v soboto zbralo več tisoč ljudi, ki so obeležili 60. obletnico pohoda na Washington, v okviru katerega je imel 28. avgusta 1963 Martin Luther King mlajši zgodovinski govor Imam sanje. Zbrani v soboto so opozarjali, da je država še daleč oddaljena od enakopravnosti med temnopoltimi in belimi.