Zaradi prireditev bodo popolne zapore na regionalni cesti Žiče-Poljčane v Ločah (med 15. in 16. uro.), na cesti Breg-Jurklošter in Breg-Razbor (med 10.25 in 11.25, v Ljubljani pa bodo zaprti Poljanski nasip, Poljanska cesta, Koblarjeva cesta, Povšetova in Glonarjeva cesta (med 8:45 in 18. uro).

Delo na cesti

Predvidoma do ponedeljka, 28. 8., do pete ure zjutraj bo na gorenjski avtocesti zaprt priključek Ljubljana Brod proti Karavankam. Obvoz je urejen preko priključkov Šmartno in Celovška cesta.

Med 27. in 29. avgustom bo občasno povečano število vozil s spremstvom, zato bo promet lahko oviran med Brnikom in Bledom ter na relaciji Ljubljana-Bled.

Popolne zapore zaradi poškodovanih vozišč so na cestah Ljubljana-Litija pri Dolu (za tovorna vozila nad tri in pol tone je obvoz po avtocesti), Kamnik-Stahovica-Kamniška Bistrica, Kamnik-Gornji Grad, Podlom-Kranjski Rak-Luče in Luče-Ljubno ob Savinji. Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si