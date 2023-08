Iz studia Warner Bros. so v četrtek sporočili, da je začetek predvajanja filma po novem načrtovan za 15. marec 2024. Stavka igralcev in scenaristov v ZDA je v veliki meri ohromila delo v Hollywoodu. Člani sindikata igralcev SAG-AFTRA med stavko ne nastopajo pred kamerami in ne promovirajo svojih filmov.

Zvezdniki filma Dune: peščeni planet, 2. del, kot so Timothee Chalamet, Zendaya, Austin Butler in Florence Pugh, se zato, dokler bo stavka trajala, ne bodo udeleževali promocijskih dogodkov. Snemanje filma, katerega režijo ponovno podpisuje Kanadčan Denis Villeneuve, se je sicer že pred časom zaključilo.

Prvi del filma je leta 2021 kljub pandemiji na blagajnah kinematografov beležil zelo dober uspeh. Znanstvenofantastična epopeja je prejela tudi šest oskarjev, med drugim Hans Zimmer za filmsko glasbo, film je prejel tudi oskarja za vizualne učinke.

Film, posnet po romanu Franka Herberta Puščavski planet iz leta 1965, se osredotoča na planet Arrakis, kjer se nahaja najredkejša in najdragocenejša snov v galaktičnem imperiju, za katero se borijo dobre in zle sile.