Fulham je prek Andreasa Pereire povedel že v prvi minuti, podprvaki so se nato kljub pritisku dolgo časa mučili, v 70. minuti pa vendarle izenačili. Najstrožjo kazen je izkoristil Bukayo Saka, le dve minuti pozneje pa je bil uspešen še Eddie Nketiah. Gosti so od 83. igrali z igralcem manj, sodnik je namreč izključil Calvina Basseya, a vseeno prišli do izenačenja.

Uspešnejši kot Arsenal je bil še en njegov mestni tekmec Tottenham. Prenovljena ekipa je tako kot pri domači zmagi proti Manchester Unitedu v prejšnjem krogu na gostovanju pri Bournemouthu spet navdušila svoje navijače. Predvsem v prvem polčasu, ko je prek novinca, angleškega reprezentanta, Jasona Maddisona tudi povedla. V drugem polčasu so imeli svoje priložnosti tudi domači, njihovo neučinkovitost pa je v 63. minuti kaznoval Šved Dejan Kuluševski, ki je postavil končni izid.

Z veliki težavami pa je do točk prišel Manchester United. Rdeči vragi so bili v domačem obračunu z Nottingham Forestom v težkem položaju, saj so po treh minutah in 48 sekundah zaostajali z 0:2, a na koncu vendarle prišli do popolnega preobrata. V 17. minuti je zaostanek znižal Cristian Eriksen, Casemiro, ki je v prvem polčasu zapravil veliko priložnost, je v 52. minuti izenačil, zmago pa je domačim v 76. minuti s strelom s strogo dosojene enajstmetrovke po domnevnem prekršku nad Marcusom Rashfordom zagotovil Bruno Fernandes. Sedem minut pred tem so gosti ostali tudi z igralcem manj, zaradi prekrška nad Fernandesom na robu kazenskega prostora je bil izključen Joe Worrall.

Prvo zmago v sezoni je zabeležil Wolverhampton, z golom Saše Kalajdžića v 87. minuti je v gosteh premagal Everton, ki ostaja brez točke. Brighton bo imel zvečer možnost, da zabeleži še tretjo zmago in začasno ostane sam na vrh, gosti namreč West Ham.