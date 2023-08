Danes je nastope na SP z zmago začela tudi slovenska izbrana vrsta, ki se je v Okinavi pomerila z Venezuelo. Slovenci so bili na čelu z Luko Dončićem, ta je dosegel 37 točk, boljši s 100:85.

Pred tem so v tej skupini Gruzijci prepričljivo ugnali Zelenortske otoke s 85:60. Gruzijci so bo nekoliko slabšem uvodu sredi prve četrtine kmalu prišli v vodstvo, tega pa iz rok niso več spustili. S 16 točkami je bil najboljši na parketu Tornike Shengelia. Pri Zelenortskih otokih je bil z 11 točkami najuspešnejši Kenetti Mendes.

Srbi v svoji prvi tekmi v skupini B Kitajcem niso pustili pravih možnosti, dvoboj pa so na koncu visoko dobili. Srbijo sta s 14 točkami vodila Bogdan Bogdanović in Vanja Marinković. Pri Kitajski je sicer 17 točk vpisal Rui Zhao.

Prva današnja tekma te skupine se je po preobratu zavlekla v podaljšek. Košarkarji Južnega Sudana so vodili praktično skozi celotno tekmo, toda so ob koncu Portoričani povedli z 81:78, trojka Carlika Jonesa pa je tekmo popeljala v podaljšek. Po tem je Portoriko slavil s 101:96. Jones je za Južni Sudan zbral 38 točk in 11 podaj. Pri Portoriku je Stephen Thompson mlajši dosegel 21 točk in pobral 13 skokov, Tremont Waters pa je 19 točkam dodal še deset podaj.

V skupini F so Novozelandci nekaj časa v uvodu dvoboja z ZDA še nudili odpor, nato pa so favorizirani Američani po pričakovanjih prevzeli pobudo. Ameriško izbrano vrsto je z 21 točkami vodil Paolo Banchero, medtem ko jih je Anthony Edwards dosegel 14. Za Novo Zelandijo je 15 točk vpisal Reuben Te Rangi.

Prvenstvo so z zmago začeli tudi Grki, ki so z 92:71 ugnali Jordanijo. Najboljši strelec dvoboja je bil sicer Rondae Hollis-Jefferson pri Jordaniji s 24 točkami, Ahmad Al Dwairi jih je dodal 14. Oba sta pobrala še po devet skokov. Pri Grkih je 19 točk dosegel Giannoulis Larentzakis.

Španci, sicer zadnji svetovni prvaki, so povsem nadigrali Slonokoščeno obalo, veliko zaslug pri tem pa je imel Willy Hernangomez in njegovih 22 točk. Za afriško ekipo je Bazoumana Kone zbral 11. točk. V skupini F so še Brazilci visoko s 100:59 premagali Iran.

V nedeljo bo na vrsti novih osem obračunov. V skupini A se bo Italija pomerila z Dominikansko republiko, Filipini pa z Angolo, v skupini D bosta tekmi Črna gora - Egipt in Litva - Mehika, v skupini E, ki se križa s skupino Slovenije, Avstralija - Nemčija in Japonska - Finska, v skupini H pa še dvoboja Libanon - Kanada ter Francija - Latvija.