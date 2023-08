Papež je z »grehi« označil štiri slabosti medijev, med katere je prištel še obrekovanje, klevetanje in ljubezen do škandalov. »Skrbijo me denimo manipulacije tistih, ki širijo lažne novice, da bi usmerjali javno mnenje,« je dejal in pozval k »prebuditvi odgovornosti«, zlasti v luči vojne v Ukrajini. »Moje upanje je, da bo na voljo prostor za glasove miru, za tiste, ki so zavezani končanju tega in toliko drugih konfliktov,« je dodal. 86-letni prvi mož katoliške cerkve od nastopa položaja leta 2013 veliko komunicira z mediji in pogosto daje tudi intervjuje.