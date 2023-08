Odlok je začel veljati v petek, takoj po tem, ko so v Kremlju zavrnili navedbe, da naj bi ruske oblasti odredile umor Prigožina. Govorice so označili za popolno laž in špekulacije z Zahoda ter dodali, da bo okoliščine nesreče razjasnila preiskava.

Odlok velja za vse, ki sodelujejo pri vojaških dejavnostih v Ukrajini, pomagajo vojski in služijo v enotah teritorialne obrambe. Besedilo prisege, ki je v odloku opisana kot korak k oblikovanju duhovnih in moralnih temeljev obrambe Rusije, vsebuje vrstico, v kateri se tisti, ki podpišejo prisego, zavežejo, da bodo strogo upoštevali ukaze poveljnikov in višjih vodij.

Letalo z desetimi osebami na krovu je strmoglavilo pri Moskvi, med letom v Sankt Peterburg, pri čemer je umrlo vseh sedem potnikov in trije člani posadke. Da je bil med potniki ponesrečenega letala tudi Prigožin, je kmalu za tem potrdila ruska zvezna agencija za zračni promet.

Ruski preiskovalci so v petek našli črni skrinjici in vseh deset trupel. Trenutno še opravljajo analizo DNK, da bi lahko potrdili identiteto preminulih. Preminulim v strmoglavljenju letala je v četrtek sožalje izrekel tudi Putin. Dogodek je označil za tragedijo, Prigožina pa opisal kot nadarjenega človeka, ki je delal napake.