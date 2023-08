Varovanci Aleksandra Sekulića so na prvi tekmi 19. svetovnega prvenstva v košarki igrali proti ekipi Venezuele. Ob polčasu je bilo 56:51 v slovensko korist. Naši košarkaši so že vnaprej povedali, da nasprotnikov nikakor ne bodo podcenjevali. Venezuelci so začeli zelo dobro in po prvi četrtini celo vodili, njihovi igro pa je odlikoval predvsem učinkovit met za tri točke. Do konca prvega polčasa pa si je Slovenija vendarle uspela priboriti minimalno vodstvo.

Slovenci so nato v tretjem delu prestavili v višjo prestavo in potrojili vodstvo za delni rezultat 78:63. Zadnja četrtina je bila izenačena (22:22), tako da je prednost slovenske izbrane vrste vzdržala. Slovenski košarkarji so torej svetovno prvenstvo začeli zmagovito. Na semaforju se je na koncu izpisalo 100:85. Luka Dončić bil najbolj razpoloženi igralec na parketu, v prvem polčasu je dosegel 24 točk, do konca tekme pa je zabeležil 37 točk, k čemur je dodal še sedem skokov in šest podaj.

Za Slovenijo je bila to trinajsta zmaga na štiriindvajsetih tekmah na svetovnih prvenstvih. Tudi vsa prejšnja tri je začela z zmago, nazadnje pa je na velikih tekmovanjih uvodno tekmo izgubila 2015 na eurobasketu v Zagrebu proti Hrvaški. Dončić je z izkupičkom postal nov slovenski rekorder na tekmah svetovnega prvenstva – prehitel je Jako Lakoviča in njegovih 24 točk iz 2006 v Saporu, razpoložena pa sta bila tudi Mike Tobey z 21 točkami in Klemen Prepelič, ki jih je dosegel 18.

Naslednja tekma jih čaka v ponedeljek ob 13.30 proti Gruziji, ki je bila v uvodu prepričljivo boljša od Zelenortskih otokov.