Oblasti mesta Kupjansk, ki je od frontne črte oddaljen približno šest kilometrov, so v začetku meseca pozvale ranljive prebivalce v bližini mesta k evakuaciji, potem ko je Rusija okrepila napade za ponovno osvojitev tega območja.

Zadeli kavarno

»Po prvih informacijah zdravstvenega osebja sta v vasi Podolj zaradi obstreljevanja umrli dve osebi, še ena je bila ranjena,« je na družbenih omrežjih sporočil guverner Harkiva Oleg Sinegubov. Dodal je, da so ruske sile zadele civilno tarčo - kavarno, v kateri so lokalni prebivalci preživljali dan.

Ukrajinske oblasti so že v četrtek poročale, da je bila v ruskem obstreljevanju v predmestju vzhodno od Kupjanska ubita starejša ženska.

Dolgo pričakovana protiofenziva

Kupjansk je ključno železniško vozlišče na severovzhodu regije Harkiv. Do septembra lani je bilo pod nadzorom ruskih sil, nato so ga ukrajinske sile v okviru protiofenzive ponovno zavzele. Evakuacijo ranljivih prebivalcev mesta so oblasti odredile že marca letos, saj so se bale, da bi ga ruske sile lahko vnovič zasedle.

Kijev je junija sicer začel dolgo pričakovano protiofenzivo, da bi si povrnil zasedeno ozemlje, vendar je priznal, da se bo težko prebijal skozi močno utrjene ruske položaje.