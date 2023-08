Tekmovanje v središču madžarske prestolnice se je končalo na Trgu herojev, kjer je bilo sredi dopoldneva že 27 stopinj Celzija, številne tekmovalke so v cilju potrebovale vsaj malo zdravniške pomoči, da so prišle k sebi.

Zadovoljna z nastopom

»Zelo zadovoljna sem z nastopom, dosegla sem soliden čas glede na visoke temperature. Imela sem zelo pametno in razumno taktiko. Začela sem v počasnejšem ritmu in se pozneje odločala za hitrejšega. S Finko sva tekli polovico proge skupaj, potem pa nisem šla za njo. V zadnjih 10 km sem namreč že kar čutila poledice vročine. Če bi se odločila drugače, bi se tudi končalo verjetno drugače. Poleg tega sem ves čas dajala led na hrbet, se polivala z vodo in dovolj pila, kar je tudi pomagalo, da sem se bolje počutila,« je v cilju povedala 32-letna Kršinarjeva.

Letos bo zagotovo nastopila še na ljubljanskem maratonu, za prihodnje leto pa načrtuje tudi nastop na olimpijskih igrah v Parizu, kamor se namerava uvrstiti prek svetovne lestvice. Dejala je namreč, da je norma za nastop zanjo ta čas težko dosegljiva. Pred SP se je razšla s trenerjem Dejanom Lenartom, glede novega pa se še ni odločila.

Dve medalji v Etiopijo

V boju za odličja je dolgo kazalo dobro trem Etiopijkam. Shankule je bila letos druga na bostonskem maratonu, kar je bil njen največji uspeh doslej. Kmalu po zadnjem krogu, po 36 kilometrih, se je ločila od dveh rojakinj, vodilna trojica si je tedaj pritekla že veliko prednost. Shankule, lani je po zmagi v Valencii prišla na tretje mesto v maratonu vseh časov, je nato prednost zadržala in v cilj prišla 11 sekund pred Gebreslase.

Gardadi je s tretjim mestom dosegla uspeh kariere, čeprav še nekaj kilometrov pred ciljem ni kazalo, da bo stopila na zmagovalni oder. Yalemzerf Yehulaw ni zdržala ritma vodilnih rojakinj ter je kot druga Etiopijka izpadla iz boja za odličje v samem zaključku in končala na petem mestu, pred njo je bila še Lonah Chemtai Salpeter iz Izraela (2:25:38), tretja lani na SP v ZDA. Četrta Etiopijka Tsehay Gemechu, je odstopila pred začetkom zadnjega kroga. Zmagovalka je na koncu povedala, da so si vse štiri rojakinje med seboj pomagale in imajo vse zasluge za to, da so dve končale na samem vrhu.

Kršinar je bila 63. med 65 uvrščenimi, 13 maratonk pa je odstopilo.