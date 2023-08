V nedeljo bo pretežno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Proti večeru v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 30 do 35, v alpskih dolinah okoli 26 stopinj Celzija.

Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden, v nedeljo in ponedeljek pa zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Toplotna obremenitev bo povečana po večini države.

Oranžni alarm za celo državo

V ponedeljek bo nad severnim Sredozemljem nastalo ciklonsko območje, prek Slovenije se bo pomikala dokaj izrazita hladna fronta, so na Arsu danes zapisali na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

— ARSO vreme (@meteoSI) August 26, 2023

Padavine, večinoma plohe in nevihte, bodo že zjutraj zajele zahodne kraje, čez dan pa bodo prešle celotno ozemlje Slovenije. Ob tem bodo možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, udari strel, nalivi in ponekod tudi točo.

Glavnina padavin bo ob krajevnih nalivih padla v razmeroma kratkem času, v nekaj urah. V več delih države bo zato verjetno naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter poplavljanje padavinske in zaledne vode. Obstaja tudi nevarnost proženja zemeljskih plazov.

Strah pred padavinami

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer, na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene in mestih, kjer so so še prisotni nanosi materiala in plazine, lahko padavinska voda odteka drugače kot običajno. »To se lahko zgodi predvsem ob kratkotrajnih močnejših nalivih,« pojasnjuje Arso.

Najbolj ranljiva so območja Kamniške Bistrice, Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline, pojav pa je možen tudi v drugih porečjih, ki so bila prizadeta ob zadnjih poplavah. Previdnost je potrebna tudi pri načrtovanju in izvajanju sanacijskih del v in ob strugah vodotokov, opozarja Arso.

»Ob spremenljivem vremenu zdaj vsi nekoliko s strahom pričakujemo padavine,« je v petek pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Zaradi poplav v začetku avgusta so namreč razmere na terenu bolj ranljive. »Če bi se takšna situacija zgodila v običajnih razmerah, nas ne bi pretirano skrbelo,« je dodal.