Dvoboj je trajal skorja tri ure in pol. Bržkone pa bo Konjičanka razmišljala o izgubljeni priložnosti. V prvem nizu je imela Slovenka v 12. igri tri priložnosti za odvzem servisa in zmago, Rusinja pa je najprej izenačila in v podaljšani igri Tamari Zidanšek ubranila še pet zaključnih točk.

Drugi niz je bil enostranski, saj je Konjičanka povedla že s 5:1. V tretjem pa je imela Tamara Zidanšek vnovič zaključno žogico v 12. igri, v podaljšani pa se je sreča nasmehnila Prozorovi.

V prvih dveh krogih je bila najbolje uvrščena Slovenka na lestvici WTA, zaseda namreč 119. mesto, boljša od Rusinje Jekaterine Makarove in Slovakinje Rebecce Šramkove.

V kvalifikacijah danes odločilni dvoboj čaka še Kajo Juvan. Ta se bo pomerila z Japonko Himeno Sakatsume.