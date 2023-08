Glede na prve ugotovitve je avtobus trčil v zadnji del poljskega tovornjaka. Na prizorišču je vsega skupaj deset enot gasilcev več ur osvobojalo potnike iz razbitin avtobusa. Sodelovala je tudi civilna zaščita.

Življenje treh ogroženo

Najhuje poškodovane, šlo naj bi za 15 ljudi, so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico. Štirje so hudo poškodovani. Žensko so s helikopterjem nemudoma prepeljali v videmsko bolnišnico, dva otroka pa so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Trstu. Njihovo življenje naj bi bilo ogroženo. Hujše poškodbe pa naj bi po poročanju medija utrpela še ena oseba.

Tre feriti gravi e dieci lievi estratti dai #vigilidelfuoco dalle lamiere del pullman dopo lo scontro con un TIR sulla A4 all’altezza di Nogaro (UD). Non risultano al momento vittime [#25agosto 22:00] pic.twitter.com/Mm6UBQ5JxZ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Tripasovni odseg avtoceste je bil po nesreči zaprt in nastala je dolga kolona vozil. Vozniki, ki so prišli iz smeri Benetk, so morali avtocesto zapustiti pri Latisani.