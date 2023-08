Vlada je s predlaganim rebalansom letošnjega državnega proračuna za odpravo posledic poplav in pomoč prizadetim namenila 520 milijonov evrov. V bilanci prihodkov in odhodkov se predvideva povečanje odhodkov v višini 220 milijonov evrov. V računu finančnih terjatev in naložb se za obnovo s predlogom zagotavlja 300 milijonov evrov, sicer namenjenih energetskim podjetjem. Po oceni fiskalnega sveta sprememba zgolj ene komponente proračunskih odhodkov v znesku 220 milijonov evrov ne spreminja ocen stanja fiskalne politike in spoštovanja fiskalnih pravil, ki so jih podali spomladi. Vpliva predvidene spremembe v računu finančnih terjatev in naložb v višini 300 milijonov evrov na položaj salda in dolga sektorja država ter s tem na spoštovanje fiskalnih pravil pa trenutno ni mogoče oceniti, so dodali. »Naravna nesreča velikega obsega načeloma spada med tako imenovane enkratne dogodke, ki se pri izračunavanju kazalnikov spoštovanja fiskalnih pravil ne upoštevajo. Hkrati se bo zaradi spremembe v predlogu rebalansa državnega proračuna povečal neto dolg, ne pa tudi bruto dolg sektorja država, saj bo financiranje izhajalo iz znižanja sredstev na računu državnega proračuna,« so poudarili.