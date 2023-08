Aniti Horvat v polfinalu svetovnega prvenstva v atletiki drugo leto zapored ni uspel podvig, da bi se v teku na 800 m uvrstila v finale. Slovenka je pred večernim polfinalom sicer napovedovala osebni rekord (1:58,73), a za njim zaostala skoraj za dve sekundi (2:00,54) ter s 16. mestom preprečila, da bi imela Slovenija zadnji dan svetovnega prvenstva v finalu kar tri tekmovalke. V prvi polfinalni skupini, v kateri je tekmovala Anita Horvat, je bila v izjemno soparnem večeru po pričakovanju najhitrejša Britanka Keely Hodgkinson (1:58,48), kot drugouvrščena pa je v jutrišnji finale napredovala še Američanka Nia Akins (1:58,61). Tudi v drugi polfinalni skupini sta bili na vrhu Britanka in Američanka Jemma Reekie (2:00,28) in Raevyn Rogers (2:00,47), medtem ko sta bili v tretji najhitrejši Kenijka Mary Moraa (1:58,48) in svetovna prvakinja Američanka Athing Mu (1:58,78). Po času sta v finale napredovali Halimah Nakaayi iz Ugande (1:58,89) in Jamajčanka Adele Tracey (1:58,99).

»Imela sem dober položaj, a v zadnjih stotih metrih nisem imela dovolj moči za sprint. Zelo sem razočarana, saj je bil moj cilj uvrstitev v finale. Težko mi je, a se bom morala pobrati, saj sezone še ni konec. Čakam, ali bom lahko nastopila na mitingu diamantne lige v Zürichu, zanesljivo pa bom prihodnji mesec tekmovala v Zagrebu,« je bila razočarana Anita Horvat, ki pravi, da lahko še v tej sezoni teče osebni rekord pod minuto in 58 sekundami ter da ji v tej sezoni še ni uspel pravi tek, »zato je še daleč od vrhunske tekačice na 800 m.«

Eden od vrhuncev sedmega tekmovalnega dne je bil finale v ženskem troskoku, kjer je svetovna rekorderka Yulimar Rojas hodila po robu. Venezuelka je bila pred zadnjo serijo osma, saj nikakor ni našla pravega finalnega ritma. Olimpijska prvakinja se je zbrala v zadnji seriji ter se z dosežkom 15,08 veselila naslova svetovne prvakinje.

Eden slovenskih vrhuncev 19. svetovnega prvenstva v atletiki bo jutri, ko bo nekaj minut po 21. uri v finalu teka na 3000 m z zaprekami tekmovala Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je v kvalifikacijah že izpolnila olimpijsko normo. Grosupeljčanka je včeraj dopoldan ob Donavi opravila trening na ogrevalnem stadionu, po njem pa povedala: »Počutim se dobro, k sreči pa se v kvalifikacijah nisem preveč utrudila. Tudi na treningu sem se počutila dobro. Predvidevam, da bo v finalu tek precej hitrejši. Nočem razmišljati o mestih, a si želim, da bi prikazala najboljši tek.« Priznala je, da se počuti dobro, ker je olimpijsko normo dosegla brez, da bi o njej razmišljala. V Budimpešti ima veliko časa, saj bo finale šele štiri dni po kvalifikacijah, zato zvečer pozorno spremlja prvenstvo. »Prvenstvo je zelo zanimivo, saj je precej presenečenj, kar me dodatno motivira. Sem v zelo dobri formi in upam, da bo kakšno presenečenje tudi v finalu na 3000 m z zaprekami,« je odgovorila slovenska rekorderka v »stiplu« ter zaključila, da jo je nemški trener Wolfgang Heinig po kvalifikacijah pohvalil. Vesel je tudi, da se je v finale z osebnim rekordom uvrstila Nemka Olivia Gürth.

Budimpešta v številkah Ženske, 200 m:: 1. Jackson (Jam) 21,41 – rekord svetovnih prvenstev in 2. čas vseh časov, 2. Thomas 21,81, 3. Richardson (obe ZDA) 21,92, troskok: 1. Rojas (Ven) 15,08, 2. Bekh-Romančik (Ukr) 15,00, 3. Perez Hernandez (Kub) 14,96, kopje: 1. Kitaguči (Jap) 66,73, 2. Ruiz hurtado (Kol) 65,47, 3. Little (Avstral) 63,38. Moški, 200 m: 1. Lyles (ZDA) 19,52, 2. Knighton (oba ZDA) 19,75, 3. Tebogo (Boc) 19,81.

Danes in jutri na SP Sobota Finalne odločitve, maraton (ženske, ob 7. uri – Neja Kršinar), palica (moški, ob 19.25), krogla (ž, ob 20.15), 800 m (m, ob 20.30), 5000 m (ž, ob 20.50), deseteroboj (m, ob 21.25), 4x100 m (m, ob 21.40), 4x100 m (ž, ob 21.53). Nedelja Finalne odločitve, maraton (moški, ob 7. uri), višina (ženske, ob 20.05 – Lia Apostolovski), kopje (m, ob 20.15), 5000 m (m, ob 20.20), 800 m (ž, ob 20.45), 3000 m (ž, ob 21.05 – Maruša Mišmaš Zrimšek), 4x400 m (m, ob 21.37), 4x400 m (ž, ob 21.50).