Na enega zadnjih treningov pred odhodom na evropsko prvenstvo se je od soigralcev in selektorja Gheorgheja Cretuja prišel poslovit tudi Dejan Vinčić, ki ga ne bo med potniki za Varno. Dolgoletni prvi podajalec slovenske reprezentance, ki je zaradi operacije desnega komolca izpustil ligo narodov, si je na tekmi z Egiptom, na kateri se je od aktivnega igranja odbojke poslovil Mitja Gasparini, poškodoval gleženj. Izpustil je tudi turnir na Poljskem, na katerem je Slovenija konec prejšnjega tedna premagala Poljsko in Italijo ter izgubila s Francijo. »Prepričan sem, da bodo fantje tudi brez mene v boju za kolajne. Sam zdaj odhajam na priprave v klub,« je ob odhodu iz dvorane dejal Dejan Vinčić, ki bo v novi sezoni nosil dres Rapida iz Bukarešte.

Toda tudi brez njega in Tončka Šterna, ki je prav tako poškodovan, slovenski odbojkarji ne skrivajo, da v Varno, kjer so prvi del evropskega prvenstva igrali že pred osmimi leti, ko so prvič osvojili srebrno kolajno, odhajajo z visoko postavljenimi cilji. »Vse, kar bo manj kot polfinale, bo za nas razočaranje. Čeprav letos morda nekoliko manj govorimo pred kamerami, kot smo to v prejšnjih letih, se med sabo pogovarjamo tudi o zlati kolajni,« je cilje slovenskih odbojkarjev predstavil libero Jani Kovačič. »V tem tednu smo pilili še zadnje detajle in delali na stvareh, ki na igrišču ekipo še bolj povežejo. Vse smo delali v luči, da bomo igrali še bolje. Na evropskem prvenstvu se bomo osredotočali na vsako tekmo posebej, kajti vse tekme bodo prinašale tudi točke za morebitne dodatne kvalifikacije za olimpijske igre. Zaključiti jih bo treba tako, kot se od nas pričakuje. To je najboljši recept, brez pretiranega razmišljanja in preračunavanja,« je Kovačiča dopolnil Gheorghe Cretu.

Za slovensko reprezentanco bodo na EP igrali podajalca Gregor Ropret in Uroš Planinšič, sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič in Rok Bračko, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Danijel Koncilja, prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman ter korektor Nik Mujanović. Letošnje evropsko prvenstvo se bo začelo v ponedeljek v Bologni s tekmo med branilci naslova Italijani in Belgijci. Ob Italiji, kjer bodo tudi zaključni boji za kolajne, in Bolgariji, ki bo gostila tudi štiri tekme osmine finala in dve četrtfinalni, bosta gostitelja predtekmovalnih skupin še Makedonija in Izrael.