Ko sosed prej doživi gol

Ko smo bili v Jugi, se je udrihalo čez Balkan in socializem, odkar smo Evropa, pa čez kapitalizem in zahodnoevropskost. Kar zadeva športne prenose, je bilo včasih manj tekem, a so bile tiste, ki so bile na sporedu, dostopne vsem. Naj ob tem spomnimo na nepozabne trenutke jugoslovanskega športa, ko smo čakali prenos, prenosa pa ni bilo oziroma smo namesto v tekmo zrli v fotografijo kaktusa. Da, kaktusa ali kake rože. Češ, čakamo na vključitev ali nekaj takega. Da ne govorimo o tem, da so nekateri lovili Avstrijo ali Koper, kjer je bil NBA, drugi pa ne. Da se torej ne lažemo. Razlogov za bentenje je bilo dovolj. A tudi v kapitalizmu ni rožnato. Imamo večji nabor tekem, vendar če ne plačamo vseh distributerjev signalov, vseh tekem ne moremo gledati. To je problematika, ki je sploh te dni ob svetovnem prvenstvu v košarki vnovič v obtoku. In še nečesa včasih ni bilo, kar se danes dogaja, zadeva pa izrazito kapitalističen pojem, torej kakovost storitve. Zamik signala. Ko v istem bloku sosed gleda tekmo s petimi sekundami časovne prednosti in že slavi ali žaluje, medtem ko je njegov kolega v stanovanju poleg še v fazi obetavne akcije oziroma v pričakovanju, kaj bo. Kar je nehumano. Pričakovanje je, kar se športnega sledilstva tiče, osnovni pojem. Zaradi pričakovanja se gleda tekme, plačuje naročnine in TV-pravice.