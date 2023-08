Drevored nekaj metrov od vhoda v Arboretum Volčji Potok je včeraj zasedlo dvanajst mladih cvetličarjev iz Evrope. Najboljši v svoji državi so se udeležili evropskega prvenstva Eurofleurs 2023, ki ga Slovenija ponovno gosti po šestnajstih letih. Prvi dan tekmovanja so morali cvetličarji v dveh urah pripraviti prosto postavitev z naslovom Drevesa so moji prijatelji. V popoldanskem času so morali komisijo – sestavljajo jo štirje sodniki in tehnični komite – prepričati še s poletnim šopkom. »Na tekmovanju so v fokusu mladi. To je priložnost za vse mlade, da osvojijo nove veščine, spoznajo kolege, vidijo, kaj počnejo v drugih državah. Mladi imajo ob tem priložnost, da svoje spretnosti izpilijo do mojstrstva. To sporočilo želimo prenesti mladim in jim pokazati, da je v tej dejavnosti zelo veliko priložnosti in da je to zelo lep poklic,« je poudaril Danijel Lamperger in dodal, da tako Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kot sekcija cvetličarjev in vrtnarjev skrbita za ugled stroke.

Striktni pri ocenjevanju dela in napak

Poleg številnih obiskovalcev parka – nekaj jih je dogodek ujelo čisto po naključju – smo lahko nemo opazovali ustvarjalnost mladih kreativcev. »Res je bilo videti veliko dobrih idej na kupu. Tekmovalci so iz istega materiala morali sestaviti kompozicijo drevesa,« nam je povedal eden od sodnikov in nekoč tudi sam tekmovalec Marjan Planinšek. »Pri ocenjevanju dela in napak smo sodniki seveda striktni. Pri odnosu do mladih tekmovalcev se vsi zavedamo, da potrebujejo našo podporo.« In te jim, kot nam je potrdila tudi edina slovenska tekmovalka Maša Troha, ni manjkalo.

Da so tekmovanja ne samo za tekmovalce, ampak tudi za slovenski prostor ključnega pomena, nam je potrdil tudi Simon Ogrizek, predsednik mednarodne cvetličarske organizacije Florint ter predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). »Na tekmovanjih se vedno zgodijo novi pristopi, nove tehnike. Tekmovalci se izkažejo z novimi deli in to je ključno za cvetličarsko industrijo, cvetličarski svet. Saj le tako lahko gostimo Haute Couture, nove pristope, iz katerih črpamo tudi nove trende. Za nove pristope se tudi na tekmovanjih vedno uporabljajo kakšne nove rastlinske vrste in novitete,« je prepričan Ogrizek.

Rastline nabrali zjutraj v parku

Potem ko smo si z Ogrizkom skupaj ogledali vsa razstavljena dela prvega dela tekmovanja, nam je sogovornik zagotovil, da bo tudi za gledalce zanimivo spremljati izdelavo poletnega šopka. »Izdelan šopek je pomemben kazalec cvetličarskega poklica. Gre za v roki vezan šopek, kjer se uporabljata dve tehniki, spiralna ali paralelna. Najpomembneje pa je, da so tekmovalci rastline za šopek nabrali v jutranjih urah v parku,« je povedal Ogrizek in poudaril, da so bile rastline v parku vzgojene prav za ta namen. »Gre za dodatno spodbudo in morda tudi za korak naprej k temu, da več cvetja pridelamo doma. Kot smo ga nekoč,« je še povedal sogovornik in dodal, da so v Volčjem Potoku za potrebe tekmovanja vzgojili dalije, cinije, astre, ščir, kozmeje in poletne astre. Tekmovalcem so dovolili, da si odrežejo nekaj vej iz grmovnic hortenzije, kitajske miskante in perjanke. »Ko smo se s tekmovalci prvi dan sprehajali naokoli, sem jim tudi sam večkrat izpostavil pomen kulture rezanja,« je omenil Ogrizek.

Seveda je tovrstno tekmovanje in poziv k spremljanju mladih cvetličarjev pri delu tudi odlična promocija cvetličarskega poklica. Da smo Slovenci veliki potrošniki cvetja, kaže podatek, da je na 2000 prebivalcev ena cvetličarna, ki dobro dela. Evropsko povprečje je ena cvetličarna na 10.000 prebivalcev. »Seveda pa nam še veliko manjka pri nagovarjanju mladih, da se odločijo za ta poklic. V sekciji se po različnih kanalih trudimo izobraževati kadre, žal pa ugotavljamo, da so pogosto starši tisti, ki otroka z željo po tem poklicu raje usmerijo drugam,« je dodal Ogrizek.

Tekmovanje se bo končalo danes. Ob 10. uri bodo tekmovalci morali pripraviti poročni šopek z naslovom Legenda rdečih in belih vrtnic. Med 14.30 in 16. uro bo tema aranžiranja Duše zaljubljencev lebdijo kot lokvanji na jezeru. Poleg spremljanja tekmovanja je prava atrakcija za oči tudi zbirka redkih holandskih rastlin podjetja Planthunters. Florist Robert Bartolen bo predstavil umetnost aranžiranja z naravnimi materiali. Vse cvetličarske izdelke si bo v Arboretumu mogoče ogledati do 3. septembra v drevoredu parka, galeriji pod arkadami in na Jezeru rdečega javorja.