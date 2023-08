Čakanja je konec. Potem ko so bile prve tekme na 19. svetovnem prvenstvu v košarki na sporedu že včeraj, se za slovensko reprezentanco tekmovanje začenja danes. V skupini F se bodo kapetan Luka Dončić in soigralci najprej pomerili z Venezuelo, nato jih v ponedeljek čaka Gruzija in v sredo še Zelenortski otoki. Čeprav na košarkarskem mundialu ne gre podcenjevati prav nobene ekipe, pa je jasno, da bi bilo vse drugo kot tri gladke zmage Slovenije veliko razočaranje. Tega se dobro zavedajo tudi igralci in strokovni štab, ki so k delu po prihodu na Japonsko pristopili maksimalno zavzeto.

Začeti s pozitivno noto

Ker je bilo v slovenski igri med pripravljalnim obdobjem zaznati kar nekaj pomanjkljivosti, je bil na Japonskem, kjer so sprva vadili v Tokiu, kasneje pa so se preselili na enega izmed prizorišč prvenstva Okinavo, poudarek na njihovem odpravljanju. Selektor Aleksander Sekulić v prvi vrsti ni bil zadovoljen z obrambo, še zlasti z zaustavljanjem nasprotnikovih protinapadov, poudarjal je, da njegovi varovanci prepogosto izgubljajo žogo, idealno ni bilo niti zapiranje prostora in nasprotnih igralcev pod obročema, kar bo ob pomanjkanju centimetrov ključno, če bo želela biti Slovenija uspešna v skoku. »Ob vsem tem smo vključili nekaj novosti in jih preizkusili na treningih. V prvi vrsti smo se največ ukvarjali sami s sabo, kasneje pa tudi z nasprotniki. Najprej Venezuelo, ki jo poznamo s tekme pred dvema letoma, ko smo z njimi igrali v kvalifikacijah za olimpijske igre. Gruzija je naš stari znanec, slabše poznamo Zelenortske otoke. Sem pa treniral enega izmed njihovih košarkarjev Ivana Almedio. Poznamo seveda tudi Walterja Tavaresa iz Reala Madrida. Na prvenstvu bodo pred našo tekmo odigrali dva obračuna in takrat si jih bomo podrobno ogledali,« pravi selektor Aleksander Sekulić, ki je priznal, da je imelo kar nekaj igralcev sprva težave s prilagoditvijo na časovno razliko, a da je to že minilo in da so dobro pripravljeni na prvega tekmeca, le Gregor Hrovat je imel nekaj težav s prehladom in je preventivno izpustil enega od treningov.

Prvega nastopa na svetovnem prvenstvu se veseli tudi Luka Dončić, ki bo prvič v vlogi kapetana. Zvezdnik Dallasa v ligi NBA je sicer pripomnil, da bi morala Slovenija kot evropski prvak nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu leta 2019, a je to že preteklost. Dodal je tudi, da poškodba leve stegenske mišice ni povsem sanirana, ga pa bolečine ne ovirajo. »Še nekaj časa bo trajalo, da bo stoodstotna,« je pripomnil. Če bo želel na svetovnem prvenstvu priti do odmevnega rezultata, bo potreboval izdatno pomoč soigralcev. Eden tistih, ki bo moral odigrati ključno vlogo, bo Klemen Prepelič, ki je ob Jaki Blažiču, Zoranu Dragiću in Alekseju Nikoliću del četverice, ki je že izkusila igranje na svetovnem prvenstvu. Tudi 30-letni Bistričan je imel težave s stegensko mišico, zaradi česar je izpustil zadnji pripravljalni obračun proti Japonski. »Čutil sem še nekaj bolečin v mišici, a sem v zadnjih dneh treniral na polno in pričakujem, da bom proti Venezueli stoodstoten. Nekaj težav je bilo s časovno razliko, saj se sedem ur pozna, zato je bilo dobrodošlo, da smo na Japonsko prišli že deset dni pred začetkom prvenstva. Imamo visoka pričakovanja, posledično pa si s tem nalagamo velik pritisk. To je normalno glede na rezultate v zadnjih letih. Lani na evropskem prvenstvu smo se opekli in upam, da tudi kaj naučili. Še vedno imamo kot nekdanji evropski prvaki na hrbtu tarčo, zdaj še dodatno, ker imamo najboljšega košarkarja na svetu in nas zato želijo vsi premagati. Energija in požrtvovalnost sta na pravi ravni. V naših glavah je samo Venezuela, saj želimo prvenstvo odpreti s pozitivno noto.«

Venezuela izredno izkušena

Ob selektorju Sekuliću je v strokovnem štabu ostal Damjan Novaković, medtem ko sta preostala pomočnika Dragišo Drobnjaka in Jerneja Valentinčiča zamenjala Luka Bassin in Dejan Mihevc. Za analizo prvega nasprotnika Venezuele je skrbel Bassin, ki opozarja, da gre za morda najbolj izkušeno ekipo na prvenstvu, ki je izredno borbena. »Za njih izgubljene žoge ni. Označil sem jih kar za gladiatorje, saj je ravno fanatična borbenost njihova največja odlika. Moramo jih spoštovati, saj so dobra strelska ekipa. Po rezultatih na pripravljalnih obračunih bi lahko zmotno sklepali, da gre za slabo moštvo. A igrali so proti samim svetovnim velesilam. Serija porazov ne odraža njihove realne kakovosti,« opozarja Luka Bassin.

Z Venezuelo se je Slovenija že pomerila in sicer v polfinalu kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre v Tokiu, ko je bila uspešnejša z 98:70. »Kar osem ali devet igralcev je istih kot v Kaunasu. Če pogledamo rezultat, lahko rečemo, da je bila to gladka zmaga, a v določenih trenutkih bi se lahko tekma zasukala tudi drugače. Smo jo pa analizirali in bomo nekaj stvari uporabili znova. Pri Venezueli je morda od vseh igralcev še najbolj poznan Michael Carrera, ki je v lanski sezoni med drugim igral tudi za Jako Lakoviča pri Gran Canarii. Ostali igrajo po državah v Južni Ameriki, a so vsi zelo izkušeni in imajo za seboj kar nekaj svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. Izkušnje s takih tekmovanj so sila pomembne.«

Danes in jutri na SP Sobota 1. krog, skupina B, ob 10. uri: Južni Sudan – Portoriko,ob 14. uri: Srbija – Kitajska. Skupina C, ob 10.45: Jordanija – Grčija,ob 14.40: ZDA – Nova Zelandija. Skupina F, ob 10. uri: Zelenortski otoki – Gruzija,ob 13.30: Slovenija – Venezuela. Skupina G, ob 11.45: Iran – Brazilija,ob 15.30: Španija – Slonokoščena obala. Nedelja 2. krog, skupina A, ob 10. uri: Italija – Dominikanska republika,ob 14. uri: Filipini – Angola. Skupina D, ob 10.45: Črna gora – Egipt,ob 14.30: Litva – Mehika. Skupina E, ob 10.30: Avstralija – Nemčija,ob 14.10: Japonska – Finska. Skupina H, ob 11.45: Libanon – Kanada,ob 15.30: Francija – Latvija.

SP v številkah Prvi krog, skupina A: Angola – Italija 67:81 Dominikanska republika – Filipini 87:81. Skupina D: Mehika – Črna gora 71:91, Egipt – Litva 67:93. Skupina E: Avstralija – Finska 98:72, Japonska – Nemčija 63:81. Skupina H: Latvija – Libanon 109:70, Kanada – Francija 95:65.